Non sono molte le verdure sempre a disposizione nel periodo invernale, ma tra queste, è presente una delle più versatili in assoluto in cucina: la cipolla. La cipolla si presenta sotto varie forme, dalle raffinate cipolle di Tropea, alle modeste cipolle da soffritto che utilizziamo tutti i giorni per preparare il sugo della pasta. Particolarmente apprezzati in cucina ci sono anche i cipollotti, che possono essere cucinati in maniera tanto saporita da potersi presentare come contorno a sé stante. Se poi si tratta di una ricetta particolare, insolita e colorata, potremo presentare in tavola un piatto che verrà sicuramente gradito da tutti gli ospiti. Oggi presentiamo una ricetta semplice ma d’effetto: i cipollotti caramellati al vino rosso per un contorno insolito e sfizioso

Ingredienti

a) circa 500 gr di cipollotti mondati

b) 2 cucchiai di zucchero bianco o di canna

c) 3 cucchiai di aceto di vino rosso

d) 100 ml di vino rosso

e) olio di oliva q.b.

Come preparare i cipollotti caramellati al vino rosso per un contorno insolito e sfizioso

Puliamo i cipollotti e mondiamoli con attenzione. Operiamo una precottura o in acqua bollente, o al microonde per qualche minuto, fino a quando i cipollotti non risulteranno morbidi.

Oliamo una pentola antiaderente, possibilmente bassa e larga. Quando l’olio comincia a scaldarsi, aggiungiamo due cucchiai di zucchero e mescoliamo accuratamente fino a quando lo zucchero non inizia a sciogliersi. Poi aggiungiamo i cipollotti che abbiamo appena precotto. Mescoliamo con attenzione, e aggiungiamo circa tre cucchiai di aceto. Quando l’aceto comincerà a evaporare, aggiungiamo anche 100 ml di vino rosso, continuando a mescolare. Lasciamo in cottura fino a quando il vino non sarà quasi completamente evaporato. I cipollotti dovranno comunque rimanere umidi, con un po’ di ‘salsa’ di zucchero, aceto e vino. Serviamo caldi o freddi. Buon appetito!

I cipollotti sono deliziosi per accompagnare un altro contorno tipicamente invernale: il purè di zucca. Ecco come prepararlo.