Il gusto della cipolla è uno di quei sapori che dividono le persone. Alcune lo trovano raffinato e possente, mentre altre colgono solo la pesantezza del suo aroma.

Ricordiamo innanzitutto che le cipolle sono uno di quegli ingredienti che va consumato preferibilmente cotto. Esistono alcune varietà che possiamo agevolmente consumare da crude, specialmente nelle insalate estive. Tuttavia, il miglior modo per consumare le cipolle è sicuramente quello di cuocerle prima.

Infatti, la gastronomia italiana abbonda di ricette con le cipolle, ma sono praticamente sempre cotte. Pensiamo, innanzitutto, al più famoso dei soffritti, ovvero quello costituito da sedano, carota e per l’appunto le cipolle. Altrimenti, troviamo la famosa frittata di cipolle, che prevede una cottura anche veloce ma necessaria per questo ingrediente.

Tuttavia, a parte questi classici della cucina italiana troviamo anche una piccola variante ad un grande piatto francese che vede nella cipolla il protagonista. Infatti, la zuppa di cipolle parigina può facilmente diventare una gustosissima crema di cipolle italiana.

Ingredienti

un chilo di cipolle;

50 grammi di burro;

brodo vegetale q.b.;

350 ml di panna fresca;

100 grami di pancarrè;

Gruviera grattugiato per almeno 150 grammi, o se preferiamo il Parmigiano Reggiano;

erba cipollina;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

Cipolle così dolci e gustose non le avevamo mai provate non sapendo questa ricetta

In primo luogo dobbiamo andare a prendere delle cipolle di alta qualità. Nelle ricette in cui le friggiamo possiamo accontentarci anche di quelle di media qualità che troviamo comodamente al supermercato. Inoltre, quando friggiamo le cipolle o le usiamo come la base per un piatto più elaborato, il gusto della preparazione sarà dato da una somma di diversi ingredienti.

In questo caso, invece, il gusto della nostra crema dipenderà unicamente, o quasi, dalla qualità delle cipolle che scegliamo. Di conseguenza, cerchiamo di andare a prendere le cipolle dal nostro verduriere o fruttivendolo di fiducia.

Ecco, una volta trovate le cipolle giuste, cominciamo a togliere la parte più esterna e le tagliamo in dadini molto piccoli. Seguendo i consigli di questo sugo della nonna, cerchiamo di far rosolare le cipolle in una pentola molto grande. Invece di usare l’olio extravergine di oliva, possiamo pensare di usare il burro, così da rendere le cipolle estremamente gradevoli e dolci.

In un’altra padella, mettiamo un filo d’olio e rosoliamo il pane. Se siamo abbastanza golosi, possiamo scegliere anche di aggiungere un’ulteriore piccola noce di burro. Arrivati a questo punto, possiamo aggiungere la panna alle nostre cipolle in padella e, passati 10 minuti a fuoco medio, prendiamo tutto e andiamo a mixare nel nostro frullatore.

Possiamo poi versare tutto in una scodella e rifiniamo con l’erba cipollina, il sale, il pepe e il formaggio grattugiato. Dunque, cipolle così dolci e gustose non le avevamo mai provate non sapendo questa ricetta.

