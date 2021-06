Amata e odiata, la cipolla è sicuramente un alimento utilizzatissimo in cucina. Apprezzatissima per il suo inconfondibile sapore e conosciutissima per il suo odore, la cipolla è squisita sia cotta che cruda. Inoltre, è ricca di proprietà. Tra le più famose, ricordiamo le proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche.

Per sfruttare al meglio questo alimento, sarebbe più opportuno consumarlo crudo. In questo caso, però, è molto probabile che si farà più fatica a digerirlo.

Ovviamente, la cipolla non è la sola a creare problemi di reflusso e bruciore di stomaco. Sono molteplici, infatti, gli alimenti che possono appesantire e gonfiare. Famosissima, ad esempio, la “non digeribilità” dei peperoni.

A tal proposito, si consiglia anche:

Per rendere la cipolla più digeribile, invece, è consigliato avvalersi di questi semplicissimi trucchetti che si tramandano da generazioni in generazioni.

Cipolla sempre digeribile con questi 3 infallibili trucchetti della nonna, facili e veloci

Per evitare reflusso e bruciore di stomaco, infatti, è possibile utilizzare questi 3 furbi escamotage.

Acqua e aceto

Le nonne consigliano di immergere la cipolla cruda in acqua tiepida e aceto bianco. Far riposare in acqua per almeno mezz’ora prima del suo utilizzo.

Sale

Per preparare una bella insalata con cipolle a rondelle si consiglia di posizionare le fette di cipolla sul tagliere e di coprirle con del sale fino.

Lasciare in posa per 10 minuti, poi pulire con acqua fredda e asciugare con carta assorbente.

Latte

Quest’ultimo metodo è geniale e meno conosciuto rispetto agli altri due presentati in precedenza. Basterà tagliare a fette la cipolla e posizionarla in una ciotola con del latte. Far riposare per circa un’ora prima dell’utilizzo. Successivamente, lavare la cipolla sotto l’acqua corrente ed asciugarla con un foglio di carta assorbente.

Dunque, ecco come avere la cipolla sempre digeribile con questi 3 infallibili trucchetti della nonna, facili e veloci.