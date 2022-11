Cioccolato e frutta, un dolce matrimonio che ci delizierà con queste due ricette

Frutta e cioccolato, sapori dolci piacevoli da gustare in ogni momento. Sia la frutta che il cioccolato sono due ingredienti particolarmente consumati. Ma anche utilizzati in cucina nella preparazione di dolci. Cioccolato e frutta, un dolce matrimonio e sono il giusto mix per realizzare deliziose ricette. Esistono davvero tanti dolci che nascono abbinando appunto cioccolato e frutta. Di seguito alcuni suggerimenti per preparare degli ottimi dolci.

Talleri frutta candita

Per realizzare 10 porzioni di questo dolce ci occorrono i seguenti ingredienti:

125 g di cioccolato fondente;

50 g di burro;

50 g di zucchero;

50 g di mandorle tritate;

50 g di arancia candita;

50 g di limone candito;

40 g di farina;

30 g di datteri secchi;

30 g di ciliegie candite;

scorza grattugiata di un limone non trattato.

È necessario preriscaldare il forno a 180°. Scaldare burro e zucchero in una casseruola e mescolare finché entrambi non si sono ben sciolti. Togliere quindi la casseruola dal fuoco. Aggiungere la farina, mescolare e poi unire le mandorle, l’arancia e il limone canditi amalgamando con cura. Infine, unire anche i datteri e le ciliegie candite tritati. Aromatizzare con la scorza di limone e mescolare fino ad ottenere un composto uniforme.

Imburrare due teglie da forno e, con l’ausilio di un cucchiaino, versare piccole quantità di composto sulle teglie. Lasciare un po’ di spazio tra l’una e l’altra. Cuocere in forno per circa 10 minuti. Togliere dal forno e lasciare raffreddare su una gratella per dolci. Sciogliere il cioccolato fondente in una casseruola e spennellarlo sulla superficie dei talleri. Lasciare raffreddare e servire.

Cioccolato e frutta, un dolce matrimonio che ci delizierà il palato

Un’altra ricetta sfiziosa, frutto dell’unione tra cioccolato e frutta, sono appunto le praline al cioccolato e lampone. Per realizzare circa 25 pezzi di questo dolce ci servono questi ingredienti:

225 g di cioccolato fondente;

100 g di cioccolato bianco;

150 g di lamponi;

100 ml di panna;

4 cucchiai di zucchero a velo;

2 cucchiai di liquore alla menta.

Bisogna innanzitutto sciacquare i lamponi, farli asciugare bene, schiacciarli con una forchetta e passarli con un colino. Versare la purea di lamponi in una casseruola con due cucchiai di zucchero a velo. Cuocere a fuoco medio mescolando con cura. Togliere dal fuoco poco prima di terminare la cottura. Tritare grossolanamente il cioccolato fondente e scioglierlo a fuoco medio in un’altra casseruola, mescolando di continuo. Versarlo poi in una ciotola. Scaldare la panna in un pentolino e, prima che giunga a ebollizione, unirla al cioccolato fuso. Unire la purea di lamponi e il liquore alla menta, amalgamare bene tutto. Lasciare il composto in frigorifero per 2 ore.

Nel frattempo, foderare uno stampo con carta forno, versarvi piccole cucchiaiate di crema e trasferire in freezer per 2 ore. Sciogliere il cioccolato bianco con lo zucchero a velo, immergervi le palline con l’aiuto di uno stuzzicadenti. Infine, lasciarle raffreddare adagiandole sullo stampo. In ultimo decorare a piacere.