Siamo sempre di fretta perché ci piace vivere e fare tante diverse esperienze. Per questo dobbiamo cercare soluzioni pratiche e veloci soprattutto in cucina, magari senza sporcare niente. Dobbiamo fondere velocemente del cioccolato per glassare un dolce? Oppure sciogliere il burro senza farlo bruciare e con un sistema più veloce del bagnomaria? Abbiamo tutti in casa un piccolo elettrodomestico che ha altre funzioni, ma che possiamo usare anche per fare queste cose: il phon.

Usi insoliti

Il phon lo usiamo per asciugare i capelli ed è il primo oggetto che mettiamo in valigia quando dobbiamo andare in vacanza. Qualche volta lo usiamo anche per riscaldarci o asciugare piccole macchie di acqua sul vestito. Ma che possa sciogliere il cioccolato forse lo ignoravamo. Eppure, basta sbriciolarlo e metterlo in una ciotolina e con il calore del phon si scioglierà a regola d’arte senza bruciarsi, pronto per il nostro dolce.

E con il burro? Basta fare la stessa cosa e lo avremo liquido al punto giusto. Cioccolato e burro perfettamente fusi, dunque. Ma non sono questi gli unici usi alternativi del phon, che può venirci in aiuto in tante situazioni diverse. Vediamo quali.

Può aiutarci a spolverare ninnoli e oggettini delicati in cui la polvere si insinua e che non è facile pulire con uno straccio. Basta una passatina di phon, preferibilmente con il getto freddo, e la polvere sparirà perfettamente. La stessa strategia potrebbe essere usata per spolverare i lampadari, magari quelli di cristallo a gocce, che è difficoltoso smontare per lavare e pulire.

Cioccolato e burro perfettamente fusi senza sporcare nulla in cucina con questo piccolo elettrodomestico che usiamo di solito per un’altra funzione

Il phon può sostituire qualche volta il ferro da stiro. Infatti, se si sono formate delle antiestetiche pieghe sui vestiti quando sono nell’armadio, basta direzionare il flusso di aria calda verso la piega, che si appianerà in poco tempo.

Se siamo in ritardo per un appuntamento importante possiamo usarlo per asciugare velocemente lo smalto con il flusso di aria fredda, questa volta. Stesso discorso per il mascara.

Le scarpe in pelle sono strette e ci danno fastidio? Anche in questo caso possiamo usare il phon. Infiliamo una mano nella scarpa proteggendola con un calzino per evitare scottature e riscaldiamo la calzatura dall’esterno per qualche minuto. Il calore rende la pelle più elastica e la scarpa si adatterà meglio al piede.

Per finire, un uso divertente. Possiamo fare un selfie originale orientando il flusso del phon verso il nostro viso. Otterremo una spettacolare chioma al vento.

Lettura consigliata

Balconi e terrazzi si trasformano in stupendi giardini profumati che ci difendono da occhi indiscreti con questa pianta resistente e dai colori meravigliosi