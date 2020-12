Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Basta sentire nominare un dolce e subito sale l’acquolina in bocca. Se poi ce lo ritroviamo davanti è davvero difficile resistere. I dolci sono tutti buoni, migliorano il nostro umore e ci fanno sentire appagati. Se poi si tratta di una torta cucinata con le nostre mani, la soddisfazione sarà decisamente ancora maggiore. Parliamo quindi di una ricetta abbastanza semplice, ma dal risultato sorprendente. Si tratta di cioccolato e amaretti, la torta adatta ad appagare tutti i palati. Il gusto ci farà impazzire e non riusciremo più a smettere di mangiarla.

Ingredienti per la torta di cioccolato e amaretti

Ecco gli ingredienti necessari per questa gustosissima torta:

2 uova;

100g di burro;

100g di zucchero;

130g di farina;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 pizzico di sale;

130g di amaretti;

100g di cioccolato.

Preparazione

Per preparare cioccolato e amaretti, la torta adatta ad appagare tutti i palati, bisogna prima di tutto occuparsi degli amaretti. Questi infatti vanno sbriciolati: inserirli in un sacchetto di plastica e sbatterli con il mattarello o con il batticarne. Il risultato dev’essere abbastanza fine, ma non bisogna trasformarli in polvere. Nel frattempo il cioccolato va tagliato in piccole scaglie.

Lasciare momentaneamente gli amaretti e il cioccolato da parte e mettere il burro con le uova intere in una terrina. Lavorarli quindi assieme con una frusta fino a creare una crema omogenea. Aggiungere man mano la farina e il lievito setacciati e il pizzico di sale. Quando il composto sarà uniforme, incorporare prima gli amaretti e poi il cioccolato. Il risultato finale risulterà abbastanza asciutto.

Procurarsi una tortiera già imburrata o ricoperta di carta forno, versare il composto al suo interno e stenderlo molto bene. Infornare quindi in forno già caldo e ventilato a 170 °C per circa 30 minuti. Per controllare la cottura usare uno stuzzicadenti inserendolo nella torta: se esce asciutto il dolce è pronto.

Se si vuole si può ricoprire la superficie di zucchero a velo quando si sarà raffreddata. Tagliare quindi una fetta abbondante di torta e gustarcela pienamente. Questi ingredienti si sposano perfettamente, e il gusto di questa torta conquisterà davvero chiunque.