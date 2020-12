I cioccolatini Rocher fatti in casa, realizzati in modo semplice e con ingredienti genuini. Adatti a tutti i palati golosi per deliziare la famiglia e gli amici. Sono semplici da realizzare, l’importante è utilizzare prodotti di qualità. La ricetta che proponiamo può rappresentare anche un’ottima idea regalo con effetto di successo immediato. Ecco la ricetta dei cioccolatini Rocher per il Natale sono talmente facile da preparare che stupirete tutti.

Ingredienti

Ecco l’elenco degli ingredienti per realizzare i Rocher fatti in casa:

a) 200 gr di mandorle;

b) 100 gr di cioccolato al latte;

c)50 gr di cioccolato fondente;

d) due cucchiai di acqua;

e) tre cucchiai rasi di zucchero;

f) zucchero a velo quanto basta.

Cioccolatini Rocher per il Natale sono talmente facili da preparare che stupirete tutti: procedimento

Per prima cosa accendere il forno a 180 gradi. Nel frattempo che il forno raggiunga la giusta temperatura, mettere in un pentolino zucchero e acqua. Portate ad ebollizione per uno o due minuti fino ad ottenere uno sciroppo denso. Versare le mandorle in una ciotola e aggiungere lo sciroppo. Amalgamare gli ingredienti con l’aiuto di due cucchiai e formare dei mucchietti mettendoli su una teglia foderata con carta da forno. Spolverizzare con zucchero a velo e infornare la teglia per circa tre/quattro minuti nel forno ormai caldo. Dopo tre minuti, estrarre la teglia e lasciare raffreddare.

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e immergere i Rocher uno alla volta, utilizzando una pinza da cucina. Disporre i cioccolatini su una griglia e fare raffreddare. Ripassare di nuovo nel cioccolato, disporre sulla griglia e lasciare raffreddare. Per fare indurire prima il cioccolato è possibile riporli in frigo per 15 minuti.

I cioccolatini Rocher si possono regalare e sono molto graditi. Consigliamo di comprare delle cartine colorate per alimenti per avvolgerli e riporli in una scatola trasparente da poter abbellire con adesivi o fiocchi natalizi. I nastrini di raso di colore oro sono ideali per questa confezione.