Il Natale è ormai alle porte. Una delle esperienze più belle che si possano fare in questo periodo è visitare i meravigliosi mercatini natalizi. Ogni regione d’Italia cerca di offrire il contributo migliore per rendere magico e fiabesco questo periodo dell’anno.

Luci colorate, dolci tipici della zona, panini farciti e bevande calde come cioccolata e vin brulè, ci aspettano per scaldare questo momento magico. Da visitare in compagnia dei nostri cari o con la dolce metà, ecco alcuni tra i migliori mercatini di Natale di tutta Italia. Scopriamoli insieme.

Cioccolata calda, vin brulé e ottimo cibo in questi 3 mercatini di Natale tra i più belli d’Italia

Le feste del periodo natalizio sono un’ottima scusa per una gita fuori porta. Non c’è bisogno di spendere grosse somme di denaro per fare una bellissima esperienza con i nostri cari.

Chi preferisce regalarsi una vera e propria mini vacanza natalizia, potrà farlo in questo paradiso terrestre con terme gratis che si trova proprio in Italia.

Anche chi vuol regalarsi una semplicissima gita fuori porta potrà godere di meravigliose atmosfere natalizie in giro per l’Italia. Partiamo dal Nord, per poi scendere al Centro e al Sud.

Paesaggi degni di Babbo Natale

Il Trentino Alto Adige propone alcuni tra i mercatini di Natale più antichi e belli di tutta Italia. A Bolzano e a Merano potremo vivere un’atmosfera tipica di un film di Walt Disney, resa ancora più magica dall’aria frizzante di queste zone.

Visitando questi luoghi dal 26 novembre al 6 gennaio, potremo acquistare prodotti tipici e oggettistica artigianale. Il tutto allestito sotto l’occhio vigile dell’enorme albero di Natale che sovrasta la piazza. I tetti spioventi degli edifici completeranno l’atmosfera e ci faranno pensare per un attimo di essere nel paese di Babbo Natale.

L’albero di Natale più grande del Mondo

Nella città medievale di Gubbio vedremo qualcosa che difficilmente dimenticheremo. Si tratta dell’albero di Natale più grande del Mondo, acceso sulle pendici del Monte Ingino.

Più di 700 luci vengono accese ogni anno il 7 dicembre con una cerimonia che risale, addirittura, al 1981. Oltre a questa meravigliosa scenografia, a Gubbio potremo godere di tantissimi eventi incredibili creati per la Christmas Land. Ci sarà un’incredibile ruota panoramica per vedere Gubbio dall’alto, giostre e giochi per far divertire adulti e bambini. Un luogo davvero incredibile, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Un museo che si trasforma nella città di Natale

Continuiamo il nostro viaggio arrivando in Campania. Qui il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa diventerà la città del Natale. Succederà dal 27 novembre al 30 dicembre, e i mercatini natalizi saranno anche l’occasione per fare un viaggio nella cultura.

In questo luogo, infatti, potremo scoprire la storia delle ferrovie italiane, passeggiando tra locomotive a vapore, littorine, modellini di treni e tanto altro ancora. Il tutto, ovviamente, sarà condito con un’atmosfera natalizia fatta di casette di legno e ottimo cibo. Ecco perché troveremo cioccolata calda, vin brulé e ottimo cibo in questi 3 mercatini di Natale tra i più belli d’Italia.