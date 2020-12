Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco cinque siti utili e gratuiti per lo smartworking e non solo. Lavorare da casa è di certo molto più comodo che andare in ufficio. Soprattutto quando andare in giro, può diventare un problema. Spesso però accade che sui computer non siano state installate le applicazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro dal salotto. I programmi più comuni per l’ufficio, infatti, sono spesso a pagamento: un costo che di norma è sostenuto dall’azienda sulle macchine fornite. Che fare, dunque, se non si vogliono spendere anche diverse centinaia di euro per – ad esempio – la suite Adobe?

Cinque siti utili e gratuiti per lo smartworking e non solo

Fortunatamente la rete ci viene in aiuto con diversi strumenti online e completamente gratuiti per svolgere il nostro lavoro da casa senza rinunciare alla qualità.

Google Office Suite

Chiunque utilizzi con regolarità i servizi Google come Gmail o Youtube, o anche solo possedendo un cellulare Android, può avere accesso ai tool online per la gestione dei documenti. I più comuni sono Google Docs e Sheets, che permettono di lavorare ai file di testo e ai fogli di calcolo esattamente come Word ed Excel. La differenza è che Google non richiede alcun tipo di acquisto né di piano abbonamento.

Google Keep

Un altro strumento online utilissimo per lo smartworking e non solo è Google Keep. Funziona in maniera molto simile all’app Note di iOS, con la differenza che questo è accessibile da qualsiasi browser web e si sincronizza automaticamente con l’account Google.

Evernote

L’applicazione web per eccellenza quando si tratta di prendere appunti, gestirli e soprattutto condividerli con un team di lavoro. Prevede sia un piano free che un abbonamento.

Snapdrop

Uno strumento online completamente gratuito per la condivisione dei file tra dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi. Sostituisce e funziona come la funzione Airdrop presente sui device Apple.

Pixlr

Si tratta di un editor foto completamente online e gratuito in grado di lavorare file PSD, JPEG, PNG e tanti altri. Intuitivo e avanzato, supporta anche strumenti d’intelligenza artificiale per modifiche rapide. Un ottimo sostituto gratuito di Photoshop.