Il classico regalo natalizio è rappresentato dal libro, ma bisogna cercare sempre di distinguersi. Chiunque può entrare in una libreria, prendere un volume a caso, impacchettarlo e donarlo senza un perché. Un libro regalato col cuore, invece, dovrebbe parlare a chi lo riceve del rapporto che c’è tra lui e chi glielo regala. Dovrebbe essere un dono fatto con intelligenza che dica anche quanto ci si conosce e ci si rispetta.

Con tutti i libri che si trovano in commercio, però, le librerie possono essere stranianti. C’è un’enorme scelta e non sempre si tratta di qualcosa di valido. Ecco una selezione assolutamente non esaustiva per evitare acquisti incauti e fare bella figura con chiunque nella nostra cerchia di affetti.

Cinque libri assolutamente da regalare per Natale che piaceranno a tutti

Scegliere una bella edizione e una rilegatura preziosa è importantissimo. Ecco perché i primi due consigli, pur se particolarmente apprezzati dagli amanti del fantasy e del giallo, saranno piacevolissime aggiunte in qualsiasi libreria. Il primo è la recente edizione Oscar Mondadori dell’antologia dedicata ad Agatha Christie. Lussuosa, con copertina rigida e splendidamente illustrata, è davvero più un pezzo d’arredamento che un consiglio di lettura.

Il secondo consiglio è invece il volume unico della trilogia de ‘Il Signore degli Anelli’, edito da Bompiani, nella nuovissima traduzione di Ottavio Fatica che sostituisce la storica versione di Alliata. Il volume è splendido a vedersi, rilegato ottimamente, in carta pregiata e con le illustrazioni di Alan Lee. Non può che rientrare tra i cinque libri assolutamente da regalare per Natale che piaceranno a tutti.



Il terzo consiglio è dedicato agli amanti dell’arte, soprattutto del disegno, del lettering e della bella scrittura. Si tratta del ‘Corso di Calligrafia’ di Barbara Calzolari e Alessandro Salice. Un viaggio in punta di penna nell’arte dello scrivere a mano. Il volume è proposto in una bella edizione in box che comprende il libro vero e proprio e alcuni strumenti per esercitarsi.

Un bel regalo per gli appassionati di stile e moda è il ‘Manuale di eleganza classica maschile’, di Douglas Mortimer. Edito da NPE, si presenta in una bella edizione sobria ma piacevolissima anche alla vista. Infine, un’idea per gli amanti dei romanzi a fumetti e delle graphic novel: l’ultimo lavoro del fumettista romano Zerocalcare ‘Scheletri’, edito da Baopublishing.