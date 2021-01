Dolci e carbone sono l’emblema dell’ovvietà. La notte tra il 5 e il 6 gennaio, infatti, ogni italiano, bambino o adulto che sia, ha già ricevuto mille volte questi piccoli pensierini. Suvvia, cerchiamo di essere originali, almeno per quest’anno che continua ad essere molto problematico.

Lo sappiamo, la Befana è più “povera” di Gesù bambino o Babbo Natale. Dobbiamo, quindi, provare a scegliere alcuni regali poco costosi ma allo stesso tempo apprezzati, simpatici e originali. Ecco, infatti, cinque idee originali per riempire la calza della Befana.

Accessori

Se non dobbiamo fare un regalo a dei bambini, un accessorio è sempre una scelta vincente. Una cravatta o un ascot (focus di proiezioni di Borsa qui) per l’uomo è perfetto. Calze o braccialetto per le donne è altrettanto una scelta azzeccata. Per i bambini: un nuovo astuccio per le penne o un nuovo portafortuna per la scuola. Con l’auspicio che riparta presto in presenza.

Cultura

Regalare cultura significa amare. Significa, infatti, puntare sul miglioramento intellettuale del partner, che porta un beneficio duplice. In primo luogo, per chi riceve il regalo: diventare più colti vuol dire diventare più interessanti e stimolanti. In secondo luogo, per la famiglia o il partner: nuove discussioni, discorsi, punti di vista diversi.

Prodotti bellezza

Rossetti, dopobarba, gel per bimbi. Ecco cosa possiamo mettere nella calza, per far capire alle persone che amiamo che le troviamo belle e che le vogliamo sempre vedere felici.

Libri

Un libro è un mondo compattato. Si lega naturalmente al discorso sulla cultura fatto sopra. L’unico dettaglio da tenere sott’occhio è il formato dell’edizione. Dev’essere, infatti, piccolino proprio per entrare nella calza.

Soldi

Regalo adatto soprattutto agli adolescenti che, forse per natura, parlano poco. E dato che parlano poco, e non siamo più della loro generazione, non sappiamo davvero cosa gradiscono. Pochi soldi (per il gelato) possono fare la differenza.

Ecco, dunque, le cinque idee originali per riempire la calza della Befana.