Cinque film recenti che ci terranno letteralmente incollati al televisore

Ci sono alcuni film che hanno la capacità di tenerci incollati allo schermo. Le trame, gli attori, i dialoghi, la scenografia. Tutto contribuisce a rendere una pellicola unica e magica. E proprio per questo motivo, oggi vorremmo consigliare alcuni capolavori degli ultimi anni che potrebbero lasciarci senza parole. Ecco allora cinque film che ci terranno letteralmente incollati al televisore.

Primo film: Boy Erased

Una città di provincia di base conservatrice e religiosa e un giovane, Jared, atleta promettente e studente modello. Così inizia la storia di questo film meraviglioso del 2018 di Joel Edgerton. Il protagonista, figlio di un battista autoritario e autorevole, farà una confessione che nessuno avrebbe mai immaginato. E il padre, dopo aver visto il figlio emarginato, lo manderà in un campo privato. E lì, il giovane Jared, si troverà ad affrontare delle scelte complicate che gli cambieranno la vita.

Seconda pellicola: Arrivederci professore

Richard è un professore ordinario con una vita comune e basata su una routine che lo annoia e che spegne la sua linfa vitale. Un giorno, dopo una visita, scopre che la sua quotidianità sta per cambiare. A causa di una malattia, infatti, gli restano solo 6 mesi di vita. Nonostante il dramma che si trova ad affrontare, è qui che Richard capisce cosa significhi vivere. Ed inizierà a farsi travolgere dalle emozioni, assaporando finalmente quella libertà che mai aveva avuto il coraggio di afferrare.

Terzo film: J’accuse

Questo film poliziesco porta la firma di Roman Polanski. La pellicola, del 2019, vincitrice del Gran Premio della giuria al Festival del Cinema di Venezia, è un capolavoro da assaporare. Il capitano Alfred Dreyfus, condannato all’ergastolo per alto tradimento, grida a gran voce la propria innocenza. E, per dimostrarla, si avvarrà dell’aiuto della sua ex guida Georges Picquart.

Quarta pellicola: Seberg

Siamo nella Los Angeles degli anni ’60. La città fa da sfondo alla vita di Jean Seberg, giovane attrice di talento che diventa in poco tempo una stella di Hollywood. A interrompere questo idillio professionale è un giovane che le ruba il cuore. E questo amore rischia di distruggere totalmente non solo la sua immagine da attrice, ma la sua completa vita.

Quinto film: All the Bright Places

Due ragazzi turbati, tormentati e feriti dalla vita si incontrano sul campanile della scuola. Entrambi erano lì per porre fine alla loro vita. Il loro incontro, però, cambia totalmente le carte in tavola. I due, infatti, si aiuteranno a vicenda a superare i drammi del passato, nonostante una nuova tragedia sia dietro l’angolo.

Dunque, ecco i cinque film recenti che ci terranno letteralmente incollati al televisore.

Approfondimento

Perché guardare questo nuovo film appena uscito su Netflix che farà innamorare tutti