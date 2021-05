Cinque fantastici prodotti che il nostro cane adorerà. Ecco tutte le soluzioni per aiutare Fido nelle giornate più calde

L’estate è alle porte e con essa anche le alte temperature. Si passa tutto l’inverno a desiderarla e poi, quando arriva, tutti a guardare il termometro chiedendo un po’ di clemenza. Si sa, le giornate afose non piacciono a nessuno, tanto meno agli amici a quattro zampe che sono pure ricoperti di pelo. Per alcuni di essi la stagione calda è un vero e proprio supplizio. Si pensi ad esempio a quelle razze tipiche dei paesi nordici costretti a trascorrere un’estate con 35° di media. Insomma, se il San Bernardo potesse scegliere probabilmente non passerebbe le vacanze estive in Sicilia!

Per facilitare la vita dei nostri amici pelosi nelle giornate più calde, è fondamentale innanzitutto rispettare alcune semplici regole.

Esistono però anche cinque fantastici prodotti che il nostro cane adorerà e per i quali non smetterà mai di ringraziarci. Il mercato offre ormai un’infinita varietà di prodotti per cani. Alcuni di questi sono studiati proprio per aiutare i cani a tollerare meglio il caldo. Per alcune razze, soprattutto le più grandi o quelle a pelo lungo, saranno un vero toccasana nelle giornate più afose.

Ecco tutti i prodotti che aiuteranno il nostro cane nelle giornate più calde

Per garantire al nostro cane un sonno fresco e piacevole, una buona idea è quella di acquistare una brandina per cani. Questa lo manterrà sollevato da terra e favorirà la traspirazione durante la notte. A questa potremmo associare anche un tappetino refrigerante. Questo tipo di tappetino, dal costo davvero irrisorio, una volta raffreddato in frigo per pochi minuti, rimarrà fresco per ore. Una volta provato non se ne separerà più.

Anche per le amate passeggiate esiste un prodotto simile. Si tratta di una pettorina refrigerante nella quale va inserita dell’acqua fresca. Questa pettorina favorisce la traspirazione, rinfresca ed aiuta il cane a disperdere il calore durante la passeggiata.

Anche le giornate al mare non saranno più un problema. Gli amanti della tintarella non dovranno più lasciare a casa il loro amico. Se portare l’ombrellone però a volte è complicato, sarà sufficiente una tenda da spiaggia come quelle usate per i bambini. Costa pochissimo e una volta richiusa sta tranquillamente in uno zainetto.

Infine, l’ultimo dei cinque fantastici prodotti che il nostro cane adorerà è la borraccia termica con ciotola incorporata. Un’idea semplice che si rivelerà fondamentale soprattutto quando si è lontani da casa.