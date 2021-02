È incredibile alle volte come nel momento in cui si decide di ospitare persone per pranzo, e dunque si pensa a tutte le portate, la parte più difficile arriva quando dobbiamo scegliere il contorno. Infatti questa portata, che solitamente è considerata come un accompagnamento, conserva invece una grande importanza. Un contorno invitante infatti può farci apprezzare ancora di più un secondo o, in alcuni casi, ci capita addirittura di preferirlo alle portate principali.

Facile ed economico

Quando scegliamo una ricetta dobbiamo ovviamente fare i conti con il tipo di occasione per cui andiamo a cucinare. Se si tratta di una cerimonia elegante cucineremo con una cura e con un tempo di preparazione diverso rispetto ad un’occasione improvvisata. In questo articolo vogliamo però presentare la ricetta di un contorno facile da eseguire ed incredibilmente economico da realizzare. Perfetto per tante occasioni diverse, sia eleganti che non. Vediamo dunque come cinque euro e venti minuti sono tutto quello che serve per un contorno indimenticabile.

Ceci piccanti al forno

Con la componete principale data da legumi, questo piatto costa davvero pochi euro. Infatti i ceci sono un alimento ottimo da utilizzare per delle ricette economiche, ma allo stesso tempo gustose. Andiamo dunque a vedere perché cinque euro e venti minuti sono tuto quello che serve per un contorno indimenticabile. Gli ingredienti che ci servono sono quattrocento grammi di ceci, olio d’oliva e basilico. Dopodiché abbiamo anche bisogno di un cucchiaio di paprica, uno di pepe, uno di curry e un pizzico di rosmarino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Innanzitutto mettiamo i ceci, precedentemente sciacquati per bene, in un contenitore. Aggiungiamo dell’olio e, una alla volta, tutte le spezie che abbiamo appena citato. Amalgamiamo il tutto per bene con l’aiuto del cucchiaio e, successivamente, passiamo ad infornare. Inseriamo i ceci nel forno e lasciamoli cuocere per quindici minuti a duecento gradi. Dopo che si saranno raffreddati aggiungiamo il pizzico di rosmarino e, in un attimo, saranno pronti per essere serviti e gustati.