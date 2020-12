Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si desidera perdere qualche chilo in vista del Natale o se, semplicemente, si punta a non guadagnarlo, ecco un consiglio nutrizionale che può tornare molto utile. Oggi stiliamo un piccolo elenco dei cinque cibi voluminosi e nutrienti, ma poveri di calorie, che aiuteranno a tenere a bada il senso di fame.

Questi cibi non sono considerati di per sé strettamente ipocalorici, ma hanno un buon rapporto fra il proprio volume e l’energia che apportano. In sintesi, permetteranno di sentirsi pieni a lungo, evitando di incorrere in fame nervosa o abbuffate.

L’insalata

Questo vegetale ha pochissime calorie, ma un alto potere saziante. Infatti contiene solo 15 calorie ogni 100 grammi. È perfetto, inoltre, da consumare sia come contorno che come piatto unico, se abbinato ad altri nutrienti. Insomma si può mangiare quanta insalata si vuole, facendo però attenzione ai condimenti.

Il riso

Questo carboidrato non è poco calorico di per sé – ha infatti circa 330 kcal ogni 100 grammi – ma, a differenza della più comune pasta, toglie il senso di fame per molto più tempo. Inoltre, rappresenta una scelta più furba, perché durante la cottura arriva a pesare addirittura il doppio, riempiendo di più lo stomaco.

Le fragole

Le fragole sono un frutto abbastanza grosso che però pesa veramente poco sul bilancio calorico giornaliero. Infatti forniscono solo 32 calorie per 100 grammi.

L’albume

L’albume è indicato nella dieta di moltissimi sportivi perché ricco di proteine e povero di grassi. Contiene 43 calorie ogni 100 grammi e durante la cottura si gonfia tantissimo.

La polenta

Anche se non sembra, la polenta è un ottimo alimento dal punto di vista tradizionale. 100 grammi, infatti, possono apportare un contenuto calorico cha va dalle 70 alle 192 calorie. La porzione consigliata, per chi è a dieta, è circa di 50-60 grammi che, però, una volta cotta, arriva a triplicare di volume. Inoltre, se per gusto si gradisce una polente più morbida, le calorie diminuiranno sensibilmente per l’alto contenuto di acqua.

Oggi abbiamo svelato i cinque cibi voluminosi e nutrienti, ma poveri di calorie, che aiuteranno a tenere a bada il senso di fame. Se si desidera scoprire dei trucchetti semplici e veloci per tenersi in forma, consigliamo di consultare i vari articoli presenti sul sito dedicati a questo argomento. Ad esempio ecco qui un articolo che spiega quali sono i benefici della cannella. Infatti basta aggiungere un solo cucchiaino per ottenere questo effetto. Per scoprirne di più clicca qui.