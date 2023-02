Ciglia laminate o la permanente? Pro e contro e costo attuale di entrambi i trattamenti

Ti piacerebbe avere delle belle ciglia voluminose e incurvate ma sei stufa di doverti truccare quotidianamente. In più, il mascara ti porta via ogni volta qualche ciglio per cui pensi di ricorrere a trattamenti estetici come la permanente o la laminazione ciglia. Ma quale scegliere?

Ciglia lunghe, folte e, soprattutto, ricurve, donano agli occhi un fascino incredibilmente femminile. Per ottenere questo effetto usi spesso mascara incurvanti e volumizzanti, che aprono il tuo sguardo a ventaglio. Sei stufa, però, di usare il make up tutti i giorni. Forse hai sempre meno tempo da dedicarti allo specchio o noti che i cosmetici rovinano il tuo sguardo.

Hai quindi pensato a particolari trattamenti estetici che ti permettono di avere ciglia ricurve in modo naturale e perenne. Si tratta della permanente e della laminazione ciglia. Ma quale dei due può adattarsi meglio alle tue esigenze? Ecco tutte le informazioni.

In cosa consiste ogni trattamento?

La laminazione ciglia dura 60 minuti. L’occhio viene prima pulito quindi subisce un trattamento incurvante con prodotti emollienti. Successivamente, si posizionano le ciglia su un bigodino di silicone e le si nutre con cheratina, pantenolo e acido ialuronico. In finale, si tingono i peli e si fissa la curvatura con oli nutrienti. Le ciglia così laminate possono durare fino a 8 settimane.

La permanente si esegue, invece, con un liquido arricciante sull’occhio privo di trucco. Le ciglia restano quindi in posa su un bigodino per un’ora. I risultati sono immediati e possono durare sino a 3 mesi, in base alla velocità di ricambio e caduta del pelo naturale. Entrambi i trattamenti sono indolore.

I costi

Quanto costa la laminazione ciglia? E la permanente? Per quanto riguarda i prezzi, il costo medio di una laminazione ciglia può aggirarsi sulle 100 € a seduta. Per quello che riguarda invece la permanente, possiamo parlare di prezzi molto accessibili, che ci fanno ricordare quelli di un parrucchiere. La permanente alle ciglia costa infatti 50 €.

Ciglia laminate o la permanente?

Quale trattamento scegliere tra i due? Possiamo dire che, rispetto alla permanente, la laminazione offre più vantaggi. Le ciglia vengono sollevate alla radice e appaiono più lunghe mentre il risultato della permanente dipende da una lunghezza già in essere, quindi difficile su ciglia corte. La laminazione è invece ideale anche per ciglia corte.

Dunque, ciglia laminate o la permanente? Meglio la prima? In realtà bisogna fare attenzione: la laminazione ciglia non è indicata per donne in gravidanza, allattamento o che soffrono di disturbi e malattie dell’occhio. Inoltre, è sconsigliata in caso di menopausa. Questo perché le variazioni ormonali potrebbero comprometterne i risultati.