È arrivato l’autunno e, come molti avranno potuto constatare, il cambio di temperatura è stato decisamente repentino. Una circostanza che sembra verificarsi sempre più spesso negli ultimi anni. Quando siamo in prossimità del cambio di stagione, le temperature si abbassano e si alzano in modo considerevole. Ciò impatta sia sui nostri armadi (che scocciatura il cambio di stagione! Scopri qui come non farlo mai più) sia sulla nostra salute e sul nostro equilibrio fisiologico.

Ciclo in ritardo? La causa potrebbe essere questa

A chi non è mai capitato di avere il ciclo in ritardo? E vivere il piacere o l’angoscia per questo motivo. A volte, non ci si spiega il perché di tale cambiamento. Talvolta si osservano ritardi o anticipi di qualche giorno o settimana. In alcune donne può perfino saltare di un mese. È infatti probabile che il cambio di stagione influisca sulla cadenza del ciclo mestruale, scombussolando l’equilibrio ormonale nelle donne. Il che influisce sulla regolarità del ciclo mestruale. Lo stesso può verificarsi anche quando facciamo un cambio di clima repentino, facendo un viaggio verso mete più fredde o più calde. Insomma, se hai un ritardo, potresti anche non essere incinta.

Il motivo alla base di questi mutamenti improvvisi è da cercare anche nel cambio di abitudini e non solo nel variare di temperatura. Infatti, il corpo umano è un sistema molto flessibile, capace di adattarsi alle situazioni ambientali abbastanza in fretta. Tuttavia, quando cambia il meteo, si modificano anche i nostri comportamenti, e questo può influire sul ciclo mestruale.

Come favorire il ciclo?

Il metodo più conosciuto è l’utilizzo della famigerata borsa d’acqua calda. Anche le tisane sono di buon aiuto. In particolare, quelle a base dell’erba Angelica Sinensis. Questa pianta sarebbe infatti in grado di regolarizzare il ciclo mestruale ed alleviare i dolori mestruali. Tra le altre cose, è consigliabile svolgere regolarmente una leggera attività fisica ed evitare stress. Anche un bel bagno caldo agli oli essenziali di rosmarino non guasta.