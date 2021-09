Si chiude in attivo Cibus, la grande fiera del food made in Italy inaugurata a Parma pochi giorni fa in edizione post-Covid. La fiera parmense è stata anche la prima della ripartenza dell’Italia. Questa edizione speciale è stata una vera scommessa. Ampiamente vinta però: sono arrivate 2000 imprese ad esporre, i visitatori sono stati quasi 40mila, di cui 2mila stranieri.

Un miracolo in quattro mesi

La XX edizione di Cibus è un miracolo creato in 4 mesi, spiega Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma. L’agroalimentare italiano continua a incontrare una domanda crescente, conferma anche il Presidente Gino Gandolfi. Ecco le novità gastronomiche più interessanti, assaggiate negli stand dalla Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Cibus 2021 è una scommessa già vinta

La community agroalimentare e il mondo politico hanno applaudito la ripartenza di Cibus. Alla presenza di tre ministri: Stefano Patuanelli (Politiche Agricole), Luigi Di Maio (Esteri) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo Economico). Che hanno incontrato principali attori della filiera (agricoltura, industria, grande distribuzione e mondo alberghiero e della ristorazione.

Tutti pronti per maggio 2022

Moltissimi operatori hanno già confermato la loro presenza all’edizione 2022, che si terrà il 3 maggio prossimo. Nella quarta e ultima giornata si è tenuto il forum “World Food Research and Innovation”, con focus su innovazione e dei bisogni del consumatore. Due temi cari anche al sottosegretario Gian Marco Centinaio (Mipaaf) che abbiamo intervistato pochi mesi fa (qui il link al video)

I convegni con le Università

Cibus 2021 fa il pieno di visitatori e lancia queste curiosità gastronomiche. Nell’ultima giornata si è tenuto il convegno “Innovare o decrescere”, organizzato dall’Università di Parma e Le Village by CA Parma. Nell’area dedicata alle start up hanno attirato i curiosi due progetti. Il primo, uno spin off del Laboratorio di Fisica Gastronomica dell’Università di Parma. Il secondo DNAPhone, una realtà innovativa che crea, sviluppa e commercializza soluzioni tecnologiche per la misura di parametri chimici. Funzionano con l’ausilio di dispositivi ottici portatili, integrati con tecnologie smart e mobile.

Cibus 2021 fa il pieno di visitatori e lancia queste curiosità gastronomiche

Tra le curiosità della fiera del food parmense ci sono le nuove birre Beatrice e Caronte dedicate ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Piacciono i formaggi zero grassi e quelli che tengono a bada il colesterolo. Ma c’è anche il pecorino del Caseificio storico di Amatrice, sopravvissuto al tragico terremoto. Si prosegue con i cetrioli al miele, la zucca sott’olio, gli arancini al frutto della passione, il pane sofficissimo e senza crosta per bambini piccoli. Dalla Spagna arrivano latte, caffè, cappuccino e vin brûlé che si scaldano in tre minuti, agitando la lattina che li contiene.