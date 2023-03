Cibo del supermercato, attenzione a quello che compri: la lista di quelli più pericolosi per la salute

Non potrai credere alle informazioni trapelate sul cibo del supermercato e quale in particolare è il meno sano di tutti. Sicuramente lo compri regolarmente anche tu, quindi, ti invitiamo a prestare molta attenzione.

Ognuno di noi deve recarsi periodicamente al supermercato più vicino, o quello più conveniente, per fare la spesa. Nella nostra vita quotidiana abbiamo bisogno del cibo soprattutto, ma anche di tutto quello che serve per la casa.

C’è chi ha la possibilità di andare meno in negozio, avendo nel proprio orto prodotti freschi e genuini. C’è chi, invece, deve recarsi quasi tutti i giorni per poter acquistare frutta e verdura e del pane appena sfornato. In ogni caso, quando prendi del cibo del supermercato, attenzione a quello che compri!

Purtroppo, nonostante tutti i controlli obbligatori per legge, ci sono alcuni prodotti che non sono di buona qualità. Questo significa che la nostra salute potrebbe essere in pericolo. Alcuni test e indagini hanno decretato quali sono quelli più pericolosi.

Non sottovalutare questo argomento. Non si tratta di prodotti che si acquistano raramente, ma di cose che si prendono quasi sempre. Ecco qui di seguito che cosa è emerso dalle ultime ricerche e a che cosa dobbiamo tutti prestare maggiore attenzione.

Cibo del supermercato, attenzione a quello che compri: qual è il più pericoloso?

L’Italia può certamente fare affidamento su un’ottima tradizione culinaria e prodotti di ottima qualità. Questo non viene mai messo in dubbio e la prova è il grandissimo numero di esportazioni che avvengono per tutti i Paesi del Mondo.

Tuttavia, spesso nei supermercati arrivano prodotti importati da alcuni Paesi che, però, non hanno la stessa qualità e gli stessi controlli sull’alimentazione. Infatti, possiamo dire che secondo le indagini della Coldiretti, alcuni dei prodotti pericolosi per la nostra salute potrebbero anche arrivare dall’estero.

In particolare, attenzione massima alla carne di pollo che arrivano dalla Polonia e agli agrumi che arrivano dalla Turchia. I mandarini e i pompelmi, in particolare, in alcuni casi potrebbero contenere grandi quantità di pesticidi, assolutamente pericolosi per il nostro organismo.

Rimanendo in tema agrumi, anche le arance che arrivano dall’Egitto non sono state considerate di buona qualità per gli stessi motivi. Infine, attenzione alla presenza di sostanze tossiche nella frutta secca, nei semi di sesamo e nel pepe che provengono principalmente da India e Brasile.

Come capire se un prodotto del supermercato è di buona qualità

Per fortuna c’è la possibilità di capire se un prodotto in vendita è sicuro oppure no. Certo, errori possono capitare, ma in generale il comportamento da tenere per assicurarsi di mangiare bene è questo: guardare sempre l’aspetto di quello che si sta comprando e leggere sempre le etichette.

In questo modo possiamo facilmente evitare carne avariata, così come capire se un prodotto è italiano oppure no. Allo stesso modo, nell’etichetta sono riportati tutti gli ingredienti usati, quelli che probabilmente ci sono, la data in cui un prodotto è stato confezionato, il tipo di lavorazione e molto altro.