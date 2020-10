Per un’alimentazione corretta la varietà dei cibi è tra le priorità che dovremmo porci. Negli anni, molti sono stati gli studi sull’associazione alimentare dei cibi. Perché? Secondo la scienza non tutti i cibi possono essere mangiati nello stesso pasto. Sono molteplici le combinazioni che provocano problemi di digestione e di assimilazione dei nutrienti. Per avere un quadro chiaro di quello di cui stiamo parlando, è giusto sottolineare che la digestione avviene tramite degli enzimi. Tali sostanze operano all’interno dell’apparato digerente. Se mangiamo nello stesso pasto alimenti che hanno bisogno di molti enzimi per essere digeriti allora allungheremo di molto la digestione. Senza contare che questo “sforzo fisico” rende più difficile l’assimilazione di proteine ed altri nutrienti necessari per l’organismo. Per questo motivo, vi mostriamo alcune combinazioni di cibi che secondo i nutrizionisti sono sbagliate.

Cibi che non dovresti abbinare secondo gli esperti ma che mangi abitualmente

Quanti di voi amano mangiare una bella fetta di carne accompagnata magari da una porzione di patatine e perché no anche una fetta di pane? Niente di più sbagliato. Secondo i nutrizionisti, la carne ma anche il pesce e le uova vanno bene se accompagnate da una porzione di patate. È, invece, assolutamente da evitare la combinazione di questi cibi in aggiunta del pane. Troppi carboidrati che renderebbero gli alimenti come macigni da digerire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

Dopo un bel piatto di verdura, vi concedete anche una squisita porzione di frutta? Anche questa combinazione è da evitare per gli esperti, soprattutto dopo la cena.

Ed ancora mangiate l’uovo con la carne? Oppure un succulento hamburger con una fetta di formaggio? Ecco altre due combinazioni da leccarsi i baffi ma da evitare secondo gli esperti. Troppe proteine nello stesso piatto che comporterebbero uno sfasamento dell’apporto nutrizionale quotidiano. È consigliato, invece, l’abbinamento “uova e verdure” oppure “carne e verdure”.

Yogurt e frutta fresca. Un mix davvero buonissimo, consigliato in molti piani alimentari. Tuttavia, la componente acida della frutta andrebbe ad intaccare l’assimilazione dei latticini. Per questo motivo sarebbe sconsigliato mangiare yogurt e frutta fresca insieme.

Pane e formaggio. Altro abbinamento invitante ma che dovremmo, invece, evitare per la differente digestione dell’amido del pane e le proteine del formaggio. Il nostro organismo dovrà scegliere quale alimento processare per primo e questo ci comporterebbe un discreto mal di pancia.

Se “Cibi che non dovresti abbinare secondo gli esperti ma che mangi abitualmente” vi è stato utile, leggete anche “Ecco perché non dovresti più bere il caffellatte secondo gli esperti“.