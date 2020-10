Morbida e semplice, la ricetta che proponiamo quest’oggi è un’ottima soluzione per una colazione diversa e golosa. La bontà del dolce ben si sposa con la semplicità dell’impasto. Ormai, i Lettori più appassionati conoscono bene il nostro intento. Preparare sfiziose prelibatezze in poco tempo con ricette semplici e alla portata di tutti. Un modo per avvicinarsi al mondo della gastronomia anche se non si è molto pratici con i fornelli. Con il ciambellone yogurt e carote sarete sicuramente fieri del risultato che otterrete. Ecco di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

1 vasetto di yogurt;

200 g di carote;

150 g di zucchero;

70 ml di olio di semi;

200 g di farina tipo 00;

1 bustina di lievito per dolci;

1 limone.

Ciambellone yogurt e carote per un soffice momento di dolcezza. Procedimento

Realizzare il vostro ciambellone yogurt e carote è veramente facile. Per prima cosa prendete le carote e tritatele con l’aiuto di un mixer. In una ciotola, inserite le uova e lavoratele con lo zucchero ed aggiungete anche la buccia grattugiata del limone. Quando il composto sarà chiaro e spumoso, versate a filo l’olio di semi ed aggiungete lo yogurt. Setacciate la farina ed incorporatela al composto e fate la stessa cosa con la bustina di lievito per dolci. Infine, quando tutti gli ingredienti saranno bene amalgamati, aggiungete le carote.

Prendete lo stampo a forma di ciambella e imburrate, poi versate il composto al suo interno. Fate cuocere il dolce per circa 40 minuti alla temperatura di 175° C. Per capire se l’impasto è cotto, vi consigliamo la prova dello spaghetto che non fallisce mai. Infilate uno spaghetto crudo all’interno del ciambellone. Se quando lo tirate fuori è sporco d’impasto dovete lasciar cuocere ancora un po’. Quando il ciambellone sarà cotto è pronto per essere servito. Da spolverare con uno strato di zucchero a velo prima di tagliarlo a fette. Il ciambellone può essere anche accompagnato da una crema alla vaniglia che ne arricchirà il sapore.

