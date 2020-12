Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Che sia per colazione o per la merenda, portare in tavola un dolce soffice e buono è una vera delizia per il palato di grandi e piccini.

Questa sera, la Redazione di ProiezionidiBorsacola vuole proporre ai suoi Lettori, una ricetta molto semplice e gustosa che chiunque può sperimentare nella sua cucina. La bontà di questa preparazione sta nella sua morbidezza che si affianca all’aroma delicato di vaniglia. Il ciambellone può essere anche farcito con una crema alla vaniglia o magari al cioccolato per i più golosi. Da provare assolutamente se l’intento è quello di preparare un dessert velocemente e con pochi euro. Di seguito, tutto l’occorrente per un ciambellone buono da leccarsi i baffi.

Ingredienti

4 uova;

250 g di zucchero a velo;

100 g di farina;

250 g di burro;

200 ml di latte;

250 g di fecola di patate;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito istantaneo per dolci.

Ciambellone morbidissimo e veloce da realizzare con la ricetta speciale della nonna. Procedimento

Per realizzare un morbidissimo ciambellone il primo passaggio è quello di lavorare il burro a pezzetti con lo zucchero a velo. Mescolare con cura ed energicamente per far amalgamare i due ingredienti. A questo punto, aggiungere le uova intere. Mescolare sempre con cura ed inserire anche la fecola di patate ed il latte a filo. Setacciare la farina ed incorporare al composto. Infine, aggiungere la bustina di vanillina e quella di lievito. Amalgamare tutti gli ingredienti.

Prendere lo stampo a ciambella imburrato e versare al suo interno il composto. Far cuocere alla temperatura di 180 gradi per circa 30 massimo 40 minuti. Per capire il livello di cottura, si consiglia la tecnica dello spaghetto. Inserire uno spaghetto crudo all’interno della torta e se fuoriesce sporco di impasto, allora far cuocere ancora qualche minuto.

