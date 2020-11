Che si tratti di dessert dopo cena o di soffici colazioni, quando non si hanno particolari idee su cosa preparare è un bel problema. Optare per i prodotti confezionati è un’ottima soluzione. Tuttavia, in questo modo, non sempre si conosce con esattezza cosa si sta mangiando. Per ovviare a questa problematica, un bel dolce fatto in casa è l’ideale. E dunque, perché non farsi conquistare dalle classiche ma sempre in voga ricette della nonna? Buone, saporite e sicuramente più genuine delle produzioni industriali, le preparazioni della tradizione sono sempre un’arma vincente. Per questo motivo, di seguito, il Team di ProiezionidiBorsa vuole proporre ai Lettori un soffice ciambellone della nonna al mascarpone. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 uova;

70 g di farina tipo 00;

160 g di zucchero;

60 g di burro;

120 ml di latte fresco;

16 g di lievito per dolci;

250 g di mascarpone;

125 g di panna;

70 g di zucchero.

Ciambellone della nonna al mascarpone da provare assolutamente. Procedimento

Per realizzare un ciambellone alto e morbido innanzitutto bisogna lavorare le uova con lo zucchero, i 160 g. Quando il composto diventa chiaro e spumoso è il momento di setacciare la farina ed il lievito e aggiungerli al composto. È il turno del burro. Si consiglia di far sciogliere il latte in un pentolino, a fiamma bassa, aggiungere il burro e una volta portati a bollore spegnere e far raffreddare. Versare la miscela di latte e burro al composto di farina e mescolare con cura. In uno stampo imburrato a forma di ciambellone versare l’impasto e far cuocere a 160° per circa 30 minuti. Mentre la torta è in cottura, preparare il ripieno con mascarpone lavorato con lo zucchero e la panna, precedentemente montata. Quando il ciambellone sarà cotto, tagliarlo a metà e spalmare la farcia. Richiudere e prima di servire spolverare con uno strato di zucchero a velo.

