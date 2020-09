Salutati i caldi week end in riva al mare in cerca della tanto desiderata tintarella è ora di togliere dall’armadio plaid e copertine varie. Perché nelle domeniche uggiose la parola d’ordine è riposare.

Tuttavia, per chi non riesce a star fermo e non vuole far passare questo pomeriggio invano, il team di ProiezionidiBorsa propone una ricetta facile, veloce e decisamente buonissima. Il ciambellone classico al limone rappresenta uno di quei dolci che vale la pena provare, anche per assaggiarne una fetta a colazione o a merenda. Perché no, accompagnato da una crema densa al cacao o al limone. Procediamo subito con la ricetta

Ingredienti

300 g di farina tipo 00;

50 g di amido di mais;

4 uova;

180 g di zucchero;

130 ml di latte intero;

150 ml di olio di semi;

50 ml di succo di limone;

buccia grattugiata di 2 limoni (oppure 1 limone dalla buccia spessa;

1 bustina di lievito;

Sale q.b.

Ciambellone classico al limone, una morbida e gustosa consolazione per una giornata di pioggia. Preparazione

Come dicevamo la ricetta è alquanto semplice ed in poco tempo avrete non solo un ottimo dolce da assaporare con i vostri cari, magari davanti alla TV, ma anche un piacevole profumo di limone che si diffonderà nella vostra cucina.

Diventa investitore immobiliare e ottieni un rendimento superiore al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Iniziate subito con le uova, separando i tuorli e gli albumi. Prendete una ciotola capiente ed inserite i tuorli con lo zucchero (solamente 130 g). Mescolate ed aggiungete anche la buccia grattugiata dei limoni. Setacciate la farina ed aggiungetela all’impasto e procedete poi con il latte, l’amido di mais, l’olio, il succo di limone ed infine il lievito. Mescolate energicamente con l’aiuto di un mixer da cucina ed aggiungete un pizzico di sale. Prendete ora gli albumi e montateli a neve con la restante quantità di zucchero. L’ultimo passaggio prevede di incorporare poco alla volta gli albumi al composto.

Infine, prendete uno stampo di circa 24 cm di diametro, imburrate o coprite con la carta da forno e versate il vostro ciambellone. Cuocete in forno già caldo circa 50 minuti alla temperatura di 180° (statico).

Il vostro ciambellone, in breve tempo, prenderà forma e consistenza.

Se il “Ciambellone classico al limone, una morbida e gustosa consolazione per una giornata di pioggia” vi è piaciuto, provate anche “Un pan di spagna perfetto con la ricetta tradizionale“.