Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per iniziare la giornata con il sorriso un buon dolce è l’ideale. Tra le tantissime ricette, la ciambella soffice della nonna è da provare in assoluto. Accompagnata da un latte macchiato o un caldo cappuccino, è la colazione ideale per iniziare la giornata in armonia. Una ricetta semplice e veloce, infatti, la ciambella soffice della nonna si prepara in 15 minuti.

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La ricetta della ciambella soffice della nonna è composta da ingredienti semplici e facilmente reperibili. Si possono ottenere varianti, ad esempio: unendo del cacao in polvere oppure integrando la farina di mandorle. Ecco la lista degli ingredienti:

400 gr di farina;

250 gr di zucchero;

un bicchiere di latte;

una scorza grattugiata di un limone;

tre uova;

una bustina di lievito per dolci;

una bustina di zucchero vanigliato;

burro;

un pizzico di sale.

Ciambella soffice della nonna si prepara in 15 minuti

La preparazione della ciambella soffice della nonna è semplice, si inizia con far ammorbidire il burro per poi lasciarlo raffreddare. Grattugiare la scorza di un limone (si può sostituire anche con l’arancia. Mettere la farina in una ciotola, mescolando unire lo zucchero, il burro, le uova, il latte, la scorza grattugiata del limone e un pizzico di sale.

Mescolare bene fino ad amalgamare tutti gli ingredienti. Unire il lievito e incorporarlo al composto. Potete sciogliere la bustina di lievito in un poco di latte tiepido.

Nel frattempo, accendere il forno a 180 gradi. Prendere uno stampo con foro centrale, imburrare e spolverare con la farina. Versare l’impasto e mettere in forno caldo.

Dopo 40 minuti, la ciambella soffice della nonna è pronta. Per verificare la cottura inserire uno stecchino nel dolce. Se esce asciutto spegnere il forno e attendere cinque minuti per sfornarlo.

Questa ciambella è ottima e la sua preparazione è molto semplice, chiunque può realizzare la ciambella soffice della nonna anche se non si ha pratica tra i fornelli.