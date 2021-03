A marzo cresce la voglia di cambiare sotto ogni punto di vista, anche quello estetico. Per chi è alla ricerca di un colore di capelli originale e in tinta con la primavera, il dusty lavender è quello giusto. Ci vuole un gran coraggio a chiedere questo colore di capelli al parrucchiere, ma il risultato soddisferà pienamente ogni aspettativa. Ecco per quali visi e con quali caratteristiche è possibile portare questo colore divinamente, esaltando la bellezza naturale.

Il dusty lavender

Il color lavanda polveroso è la tinta del momento. Non è un caso che il suo nome sia proprio quello di un fiore. Questa colorazione per capelli è infatti ottima per la primavera e per rinnovare un look ormai statico e uguale dall’inverno.

Il dusty lavender è una sorta di sfumatura sui toni del violetto, opaca di base e impreziosita da riflessi luminosissimi. Il viola è a metà tra un color melanzana e un blu mirtillo. La sua intensità di colore varia da caso a caso, un po’ in base alle caratteristiche di chi lo porta.

Questo colore rende perfettamente sia su capelli biondi che castani, ma restituirà un risultato diverso a seconda della colorazione di partenza.

Resa del colore

Ci vuole un gran coraggio a chiedere questo colore di capelli al parrucchiere, ma il dusty lavender non deluderà.

Ma quali visi possono sfoggiarlo al meglio e su che tipologia di lunghezza di capello sperimentarlo? Poiché esso è una sorta di sfumatura, rende meglio su capelli di media o importante lunghezza e possibilmente mossi.

Le onde naturali e sinuose enfatizzano i punti luce di questo colore. In molte, tuttavia, escono valorizzate dal dusty lavender anche con un bob corto e liscio.

Chi può portarlo divinamente

Il dusty lavender è perfetto su incarnati chiari e non valorizza chi ha la pelle abbronzata od olivastra.

Non è un colore adatto neanche a chi ha lentiggini ed efelidi ed è sconsigliato sulle donne di età più avanzata. La sua particolarità di nuance tende a catalizzare l’attenzione sul viso.

Al contrario, è particolarmente adatto alle giovani età e a visi simmetrici e delicati. Consigliamo di chiedere al parrucchiere un effetto più intenso su punte e lunghezze e scuro sulle radici.