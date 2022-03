L’arrivo della bella stagione ci toglierà sempre di più la voglia di passare il tempo ai fornelli. Infatti, molti preferiranno stare fuori casa o darsi a delle preparazioni più semplici e leggere. Per questo motivo oggi ne proponiamo una che, oltre ad essere facile da fare, non ha nemmeno bisogno di troppa attenzione e di troppi ingredienti. Bastano della frutta e dei pezzi di cioccolato per creare una delizia difficile da dimenticare. Infatti, ci vogliono solo due ingredienti per questi tortini che stupiranno familiari e ospiti.

Gli ingredienti necessari per circa 2 persone

Ci serviranno:

2 banane non troppo mature;

50 grammi di cioccolato, preferibilmente fondente;

cocco rapé quanto basta per guarnire (opzionale).

Ci vogliono solo due ingredienti per questi tortini che si sciolgono in bocca e che non hanno nemmeno bisogno di cottura

Prima di tutto è necessario prendere le banane. È importante che non siano troppo mature e che non presentino delle ammaccature o delle parti nere. Infatti, una consistenza del genere rovinerebbe l’esito finale di tutta la ricetta. Quindi, basta aprire i frutti con dei guanti di lattice e poi con le mani spezzettare grossolanamente le banane. Inserirle all’interno di un frullatore e azionarlo fino a quando non si sarà ottenuta una crema liscissima. Nel frattempo, spezzettare il cioccolato e prepararsi a fonderlo. Essendo già la base dolce di suo, qui abbiamo prediletto il tipo fondente, ma nulla vieta di utilizzare il cioccolato al latte o bianco, a seconda dei propri gusti. Basta una passata in microonde o un procedimento a bagnomaria.

Per quest’ultimo basta mettere una ciotolina sopra a un pentolino di acqua bollente e fare lentamente squagliare il tutto. È importante fare attenzione a non creare dei grumi mescolando bene ogni tanto con l’aiuto di un cucchiaio. Aggiungere il cioccolato fuso alla banana e dare ancora una frullata energica. Inserire all’interno di alcuni stampini e lasciare a riposare in frigo per almeno 4 ore. Per gustarli consigliamo di cospargerli di cocco rapé o di altri topping a propria scelta. Con questa semplice ricetta abbiamo ottenuto un dolce semplice e veloce senza aggiunta di oli, farine e zuccheri. Se invece si volesse provare qualche altra ricetta simile, consigliamo questo semifreddo allo yogurt pronto con soli 4 ingredienti.

