Ci vogliono solo 3 ingredienti per realizzare questa torta senza lievito, senza farina e senza latte. Sembra, effettivamente, che sia impossibile realizzare un dolce del genere. Invece, esiste una torta al cioccolato che può essere preparata utilizzando soltanto cioccolato, burro e uova. Oltretutto, non c’è neanche bisogno di aggiungere altro zucchero ed è perfetta per chi apprezza il gusto del cioccolato fondente. Anche se è possibile realizzarne una variante usando quello al latte, seguendo lo stesso procedimento che illustreremo.

Ingredienti

300 g di cioccolato;

4 uova;

70 g di burro.

Se si preferisce non usare il burro, è possibile sostituirlo con l’olio. Per scoprire come fare, consultare quest’altro articolo. Farlo con la margarina per ragioni di salute non è indicato, a scapito di quanto si sente spesso. Infatti, questo non è altro che un ennesimo falso mito alimentare.

Procedimento

Sciogliere il cioccolato, tagliato a piccoli pezzi, a bagnomaria o in un microonde.

Unire il burro morbido e mescolare i due ingredienti fin quando non si amalgamano.

Prendere una frusta elettrica.

Usarla per montare le uova, cercando di incorporare più aria possibile, dal momento in cui la ricetta non richiede l’utilizzo del lievito.

Versare dalla padella il composto di burro e cioccolato, montandolo a filo mentre si continua a mescolare.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, versare l’intero impasto all’interno di una tortiera.

Infornare a 160° in un forno preriscaldato.

Attendere all’incirca 45 minuti di tempo.

Fare raffreddare, impattare e servire.

Per quanto riguarda la fase di cottura, bisogna ricordare che le informazioni date non possono che essere indicative. Infatti, ogni modello di forno richiede tempi diversi. Pertanto, è sempre bene prestare molta attenzione in modo tale da evitare che il dolce non si cuocia bene o, peggio, si bruci, vanificando tutto quanto il lavoro fatto.