Con l’arrivo della stagione calda, un dessert rinfrescante è sempre quello che ci vuole.

Che sia per una gustosa merenda, per concludere una cena o per fare uno spuntino mattutino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Con la ricetta qui proposta, si metterà d’accordo tutti: intolleranti al glutine, al lattosio, vegani, grandi e piccini.

Questo dessert piace davvero molto, costa poco ed è facilissimo da fare.

Infatti, ci vogliono solo 3 ingredienti per preparare la torta semifredda più golosa ed economica, che piacerà a tutti.

Torta di noci, banana e cioccolato

Ci vogliono solo 3 ingredienti per preparare la torta semifredda più golosa ed economica che piacerà a tutti, e sono:

a) 300 gr di noci sgusciate;

b) 5 banane;

c) 100 grammi di cioccolato fondente.

Ora passiamo al procedimento

Per prima cosa mettere le banane in freezer.

Ci vanno tenute da un minimo di 3 ore, fino anche a una notte intera.

Poco prima di togliere i frutti dal congelatore, preparare il resto.

Sgusciare le noci, perché conviene sempre partire da noci con guscio, per avere un sapore più deciso e una migliore consistenza.

Mettere le noci in un mortaio e pestarle fino ad ottenere una pasta omogenea e soda.

Dopodiché tritare il cioccolato fondente a scaglie abbastanza fini.

A questo punto si possono togliere le banane dal freezer e procedere.

Vanno sbucciate e frullate con un frullatore a immersione.

Si otterrà una sorta di gelato alla banana. Se le banane sono abbastanza mature, non c’è bisogno di aggiungere neppure lo zucchero.

A questo punto si può comporre la nostra torta.

Prendere la base di una tortiera, oliarla leggermente con dell’olio di semi di girasole e creare una base con la pasta di noci.

A questo punto spalmare la crema di banane, in modo uniforme, sul disco di pasta di noci.

Concludere cospargendo il tutto con le scaglie di cioccolato fondente.

Il dessert è quasi pronto.

Si consiglia di metterlo in freezer per un quarto d’ora, di modo che la base di noci si rassodi.

Trascorso questo poco tempo, il dolce si può servire.

Approfondimento

Ecco come passare un fine settimana da sogno fra le colline più belle del mondo, storia, buon vino e piscine