In Italia non si ha l’abitudine di usare molte salse a tavola. Quest’abitudine, prevalentemente nei paesi stranieri, sta pian piano entrando anche nella nostra penisola. Le salse sono ideali per accompagnare secondi piatti di carne e pesce, per condire insalate e pinzimoni, per insaporire polpette e sformati.

Tuttavia, spesso preparare delle buone salse richiede tempo e attenzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come fare se si vuole realizzare una salsa prelibata al volo con poco?

Ecco qua la soluzione.

Ci vogliono solo 3 ingredienti e 2 minuti per creare le salse più fresche e saporite dell’estate.

Oli aromatizzati

Gli ingredienti per preparare gli oli aromatizzati sono:

a) 4 cucchiai di olio evo;

b) 1 limone;

c) erba aromatica a piacere.

Il procedimento è molto semplice e serve soltanto un frullatore ad immersione.

Nel contenitore adatto, mettere i cucchiai d’olio, il succo di limone, aggiungere l’erba aromatica desiderata e un pizzico di sale. Dopodiché frullare fino ad ottenere un’emulsione d’olio, ben spumosa. Ecco fatto. La salsa è pronta.

Abbinamenti

Questi tipi di salse sono indicati per qualunque ricetta, ciò che fa la differenza è l’erba aromatica che si utilizza. Si possono usare erbe aromatiche fresche o secche e anche aggiungere spezie.

Dunque, per accompagnare un piatto di gamberoni alla piastra si potrà optare per un olio al timo, su un merluzzo al vapore un olio al prezzemolo, mentre per dei formaggi freschi un olio al basilico. Per la carne arrosto, come per quella alla griglia, va bene naturalmente la salvia e il rosmarino.

Si possono creare anche combinazioni come olio al prezzemolo e paprika affumicata, per accompagnare delle polpette di verdure. Insomma, le combinazioni sono infinite.

Ciò che conta è il metodo e riuscire a capire il giusto abbinamento di sapori.

Dopodiché il gioco è fatto e la tavola sarà molto più ricca ed invitante abbinando i cibi con questi 3 ingredienti pronti in 2 minuti per creare le salse più fresche e saporite dell’estate.