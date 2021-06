Durante i mesi più caldi si suda moltissimo e bisogna bere molto. Il problema è che quando si è a lavoro, quando si esce la sera o si va in giro per commissioni, spesso si finisce per consumare un sacco di bibite commerciali che non fanno neanche bene.

La soluzione è più semplice di quanto si creda, perché ci vogliono solo 2 ingredienti per preparare la bibita salutare e gustosa più fresca dell’estate.

Acqua di timo

Nessuna bibita è più facile da preparare di questa. Bisogna procurarsi una buona quantità di rametti di timo fresco, circa 200 grammi. Dopodiché vanno semplicemente messi in una bottiglia piena d’acqua, un litro è la dose giusta. A questo punto mettere la bottiglia in frigo e lasciarcela per una notte almeno. Il mattino seguente il risultato sarà un gustoso infuso a freddo di timo, rinfrescante, leggero e perfetto per il caldo. Basta travasarlo in una borraccia termica e portarselo dietro ovunque si vada. Così si avrà sempre una bibita salutare a portata di mano.

Vantaggi e benefici

Innanzitutto il timo ha un sapore molto fresco, ricorda il limone, quindi questa bevanda è di per sé molto dissetante. Inoltre questa erba aromatica ha davvero moltissime proprietà benefiche per l’organismo. Il timo è principalmente un potente digestivo e carminativo, oltre ad essere molto utile contro la tosse, ma quest’ultima non è una problematica diffusa in estate. Invece le sue qualità aromatiche, il suo gusto e il suo effetto digestivo, la rendono una pianta perfetta per essere usata durante la stagione calda.

Altri utilizzi

Questo infuso a freddo di timo può essere usato anche in altre maniere. Ad esempio è perfetto per realizzare dei particolari cocktail, mischiandolo con un po’ di vodka. Dunque perché non provarlo? In fondo ci vogliono solo 2 ingredienti per preparare la bibita salutare e gustosa più fresca dell’estate.