Quando si pensa a cibi ricchi di proteine, si pensa a carne, formaggi e uova.

Tuttavia, come ormai tutti sanno, anche i legumi contengono moltissime proteine.

Questi prodotti, tradizionalmente, non sono molto indicati per la stagione calda.

È un errore madornale.

I legumi sono invece adattissimi a tutte le stagioni, dipende come si preparano.

Ci vogliono solamente 2 minuti per preparare questa insalata fresca e ricca di proteine, che nessuno conosce.

L’insalata di lenticchie

Le lenticchie sono uno dei legumi più versatili. Ma come si fa per poterle gustare anche d’estate, quando la temperatura non rende gradita una bollente minestra di verdure e lenticchie?

Ecco come fare.

Il procedimento è davvero facile e molto veloce.

Ovviamente il consiglio migliore è quello di lessare le lenticchie, partendo da quelle secche.

Tuttavia, se si è di fretta, si otterrà un ottimo risultato anche partendo dalle lenticchie lesse in barattolo.

Ingredienti

a) 300 grammi di lenticchie lesse;

b) un cucchiaio di olio extra vergine;

c) un tappino di aceto di vino;

d) un mazzetto di menta;

e) una costola di sedano;

f) una carota;

g) un cipollotto fresco;

h) un cucchiaio di concentrato di pomodoro;

i) una tazzina d’acqua;

l) sale;

m) pepe nero.

Procedimento

Una volta scolate bene le lenticchie, tritare finemente il cipollotto e la menta, tagliare il sedano e la carota a cubetti e unire tutto insieme.

Sciogliere il concentrato di pomodoro in una tazzina d’acqua e unirlo alle lenticchie e alle verdure.

Condire con aceto, olio, sale, pepe e mescolare bene.

Il risultato sarà una fantastica insalata di lenticchie, perfetta per la calda stagione.

Dunque, non importa rinunciare al gusto di questo straordinario legume, quando salgono le temperature. Questa ricetta è perfetta per ogni momento dell’anno e soprattutto è velocissima.

Accompagnata da qualche fetta di pane fresco, è un pasto completo.

