Manca ormai praticamente una settimana alla Vigilia di Natale, termine ultimo per acquistare i regali che mancano.

Intrappolati nel vortice di impegni e scadenze pre natalizie, non è strano dimenticare di comprare qualche pensierino.

Una buona soluzione potrebbe essere quella di scaricare l’app Christmas Gift List, che, come abbiamo visto, è utile proprio per evitare un tale inconveniente.

Qualora il centro commerciale o svariati giri per i negozi non fossero di nostro gradimento, poi, è la cucina a giungere in nostro soccorso.

Infatti, abbiamo suggerito alcune ricette semplicissime, ottime come pensiero natalizio: gli scenografici omini di pan di zenzero o la golosissima torta Luisella.

Internet è poi una vera e propria miniera di idee, soprattutto quando l’obiettivo è fare un regalo low cost, ma comunque d’effetto. Del resto, chi ha detto che per fare bella figura bisogna per forza spendere una fortuna?

A tal proposito, sembra incredibile ma ci vogliono meno di 10 euro per questi pensierini di Natale perfetti per stupire amici e parenti. Fare regali a tutti, o quasi, è un bell’impegno, perciò ecco alcuni suggerimenti che, pur a basso costo, sono originali e sorprendenti.

Raffinati cioccolatini e selezione di tè

Partiamo dai più golosi: anziché i soliti panettone e pandoro, puntiamo su una bella scatola retrò di cioccolatini.

Un’idea altrettanto raffinata, ma più salutare sono le selezioni di tè o tisane, indispensabili per scaldarsi nelle giornate più fredde.

I gusti spaziano da quelli tradizionali a quelli più innovativi, quali cardamomo, menta o cannella.

Regali per chi ama cucinare

Se, invece, desideriamo stupire chi ama cucinare, la spianatoia per impastare da appoggiare sul tavolo è lo spunto giusto.

Su Amazon se ne trovano tantissime, dal design innovativo e magari furbamente corredate da una stampa con le varie quantità e unità di misura.

Sicuramente a tema, poi, un set di taglia pasta dalle forme natalizie, per rendere ancora più intriganti biscotti o preparazioni salate.

Anche in campo beauty possiamo scovare offerte imperdibili.

Non sottovalutiamo un buon set di creme per le mani, fondamentale durante il periodo freddo.

Dalle fragranze dolci e in formato mignon sono perfette da tenere in borsa per avere mani sempre morbide e profumate.

Sul versante uomo, un pensierino gradito può essere il balsamo da barba, da usare come maschera ammorbidente e per lasciare la pelle più liscia.

Tecnologia

Infine, un piccolo pensiero anche per gli amanti della tecnologia: le cover sono utilissime e data l’ampia gamma di fantasie (e prezzi) disponibili, è davvero difficile sbagliare.