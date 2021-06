Anche quando fa caldo viene voglia di dolce. Non sempre però si possono mangiare granite e gelati.

Per concludere una cena fra amici, ci vuole un bel dessert, goloso, fresco e facile da preparare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco la soluzione.

Ci vogliono 6 ingredienti per preparare la torta estiva più golosa e facile che ci sia senza cottura.

Torta di ricotta, cocco e cioccolato

a) ricotta fresca di pecora o di mucca 300 grammi;

b) cocco rapè 200 grammi;

c) burro 125 grammi;

d) biscotti digestive 300 grammi;

e) cioccolato fondente 100 grammi.

f) zucchero 4 cucchiai.

Procedimento

Per prima cosa bisogna far scolare bene la ricotta. Una volta che ha perso l’acqua, metterla in un recipiente, unirla al cocco rapè e allo zucchero, mescolando con forza.

Si deve ottenere una crema soda.

Dopodiché sbriciolare i biscotti e amalgamarli con il burro a temperatura ambiente.

Tritare a scaglie il cioccolato fondente.

A questo punto abbiamo le 3 parti da assemblare.

Prendere la base di una tortiera e adagiarci la base di biscotti. Sopra spalmare la crema in modo omogeneo e poi ricoprire il tutto con le scaglie di cioccolato.

Il dolce così ottenuto, prima di essere servito, deve stare almeno un paio d’ore in frigorifero.

Il risultato è un piacevole dolce, perfetto per concludere le cene estive, magri dopo una grigliata.

Precisazioni

Bisogna prestare attenzione alla crema, perché deve essere molto compatta. Se dopo aver amalgamato gl’ingredienti così non fosse, il consiglio è quello di aggiungere del cocco rapè, finché non si arriva alla giusta consistenza. Altra accortezza è quella di lasciare il burro fuori dal frigo per almeno un quarto d’ora, per poterlo lavorare bene insieme ai biscotti.

La torta deve essere considerata un semifreddo, quindi appena tolte le porzioni da servire, va subito rimessa in frigo.

Dunque ecco perché ci vogliono ci vogliono 6 ingredienti per preparare la torta estiva più golosa e facile che ci sia senza cottura.