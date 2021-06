D’estate fa un gran caldo e con le alte temperature viene voglia di cibi rinfrescanti. Tuttavia non si può mangiare sempre e solo insalata o frutta. Anche una polpetta fritta, se accompagnata dalla giusta salsa, può essere un perfetto piatto estivo.

Il bello è che ci vogliono 4 ingredienti e soltanto 2 minuti per preparare la salsa estiva più buona che ci sia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Salsa di yogurt veloce

La più celebre salsa di yogurt è senz’altro la tzatziki greca. L’unico problema è che non è così veloce da fare, ci sono alcuni passaggi un po’ lunghi, come grattugiare e filtrare il cetriolo.

La ricetta qui proposta è velocissima e altrettanto gustosa e rinfrescante.

Ingredienti

yogurt greco 200 gr;

olio EVO 1 cucchiaio;

lime 1;

erba cipollina 100 gr;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Procedimento

Tritare molto finemente il mazzetto di erba cipollina e tagliare a metà il lime. Prendere un paio di scorze di lime e tritarle.

In una bacinella unire lo yogurt con l’olio, strizzare il lime e poi mischiare con forza, fino ad ottenere una consistenza cremosa.

A questo punto aggiungere il trito di erba cipollina e scorze di lime.

Aggiungere un pizzico di sale, una grattata di pepe nero e il gioco è fatto.

Abbinamenti

Questa salsa gustosa e rinfrescante è molto veloce da preparare e si abbina a moltissimi piatti.

Indicatissima per accompagnare la carne di pecora, come ad esempio gli arrosticini.

È molto indicata anche per le preparazioni con le verdure, polpette, timballi, insalate miste e sformati.

Perfetta per il pinzimonio, per guarnire una frisella con i pomodorini e davvero speciale per sostituire la maionese con le patatine fritte.

Insomma, ci vogliono 4 ingredienti e soltanto 2 minuti per preparare la salsa estiva più buona che ci sia.

Approfondimento

Ecco la golosa soluzione pronta in 2 minuti con 3 ingredienti soltanto per una voglia di dolce all’ultimo momento