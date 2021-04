Le uova sono tra i cibi più facili da cucinare al microonde. Come abbiamo già visto in alcuni articoli, è infatti possibile preparare in questo modo tantissime ricette a base di uova. Tra queste spiccano anche le uova strapazzate. Ecco come prepararle velocemente.

Tutto il necessario

Ci sorprenderemo scoprendo quanto è facile preparare le uova strapazzate al microonde e non ne faremo più a meno! Prima di tutto bisogna preparare tutto l’occorrente. È importante infatti munirci di un contenitore compatibile con il microonde e dai bordi alti e di un piattino. Dopodiché possiamo tirare fuori le uova e tutti i condimenti necessari.

Per una ricetta semplice e leggera possiamo semplicemente utilizzare le uova e un pizzico di sale. Per rendere il tutto più gustoso possiamo anche aggiungere spezie, formaggio a pezzetti, erbe aromatiche o cipolle già cotte. Una volta preparati tutti gli ingredienti possiamo passare alla cottura.

Preparare le uova strapazzate al microonde

Come primo step bisogna rompere le uova e versarne il contenuto nella ciotola che abbiamo scelto. Dopodiché dopo esserci muniti di una forchetta dobbiamo mescolare bene le uova rompendo il tuorlo. A questo punto possiamo aggiungere un pizzico di sale e coprire il contenitore con un piattino. Ora non ci resta che cuocere al microonde per circa 45 secondi. Rimuovere il contenitore dal microonde e mescolare bene fino a dare l’aspetto tipico delle uova strapazzate. A questo punto, infatti, le uova si saranno leggermente cotte e potremmo strapazzarle per bene. Saltando questo passaggio avremo una frittata!

Prima di rimettere il tutto in microonde possiamo aggiungere i gusti che preferiamo. È quindi questo il momento per aggiungere erbe aromatiche, spezie, formaggio o altri ingredienti. Ora il tutto può tornare in microonde per altri 30 secondi circa. A seconda della potenza del microonde le uova potrebbero risultare ancora leggermente liquide. In questo caso possiamo prolungare la cottura di altri 10 secondi finché non otteniamo la consistenza desiderata. Ci sorprenderemo scoprendo quanto è facile preparare le uova strapazzate al microonde! Ora non resta che servire il tutto a tavola e gustare le uova.