Dal 20 novembre del 2020, il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo nella propria watchlist e da quel momento, le quotazioni sono salite del 32,2% mentre nello stesso lasso temporale, il Ftse Mib Future è salito del 9,55%. La nostra scelta (e il nostro stock picking) è stata premiante E quindi ha portato ad un risultato migliore del 237%.

Cosa attendere da ora in poi?

Ci sono ulteriori margini di salita del 67% per il titolo Somec ma andiamo a studiarne i motivi.

La società progetta e produce involucri e facciate in vetro, progetti architettonici speciali, interni di aree pubbliche e attrezzature professionali per la cucina in diverse aree geografiche.

Il titolo (MIL:SOM) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 19,70 in ribasso dell’1,01%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 17,25 ed il massimo a 20,30.

Nel 2020, il minimo a 10,50 ed il massimo a 27,50.

Le probabilità che il minimo annuale sia stato già segnato sono del 77% circa.

Studio sommario dei bilanci

I ricavi sono cresciuti del 12,9% nell’ultimo anno.

Leggiamo 2 raccomandazioni di altri analisti con un target a 25,15 dai precedenti a 18 euro per azione. Il nostro target di fair value individuato già nel mese di novembre rimane invariato a 32,62.

Cosa attendere dal punto di vista grafico?

Al momento non vediamo pericoli e riteniamo che la salita possa continuare sia nel breve, che medio e lungo termine.

Ci sono ulteriori margini di salita del 67% per il titolo Somec

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni, può mantenere la posizione in ottica Buy and Hold con stop loss di lungo termine a 17,24 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 24,60.

Chi invece, vuole comprare il titolo a mercato (e non sarebbe una cattiva idea, anzi), potrebbe farlo inserendo lo stop loss di breve a 18,59 e di lungo a 17,24.

Il nostro giudizio rimane String Buy Long term.

Si procederà per step.