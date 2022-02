Ci sono tutti gli elementi per un ribasso del titolo RAI Way, ma i livelli per un rapido recupero non sono troppo lontani

La situazione grafica di RAI Way è abbastanza incerta con le quotazioni sospese tra voglia di accelerare al ribasso e voglia di riprendere la strada del rialzo. Questa incertezza non è una novità sul titolo, anche se rispetto all’ultimo report le cose sono un po’ più chiare. Avevamo indicato, infatti, i livelli 5,24 euro – 5,60 euro (II obiettivo di prezzo) come quelli da monitorare con attenzione. La rottura di uno di questi due livelli, infatti, avrebbe potuto dare una forte direzionalità al titolo.

La rottura di area 5,24 euro c’è stata, ma almeno per il momento non ha portato a una forte accelerazione ribassista. Le quotazioni, infatti, sembrano avere trovato un nuovo trading range, individuato dai livelli 4,826 euro e 5,12 euro, all’interno del quale muoversi. Tuttavia ci sono tutti gli elementi per un ribasso del titolo RAI Way.

Una chiusura settimanale inferiore a 5,12 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 4,347 euro. Da notare che questo livello corrisponde al punto dal quale è partito l’ultimo forte movimento direzionale. Al suo raggiungimento di questo obiettivo, quindi, si potrebbe entrare al rialzo con elevate probabilità di guadagno. La mancata tenuta di questo livello, invece, favorirebbe il raggiungimento degli obiettivi ribassisti indicati in figura. La massima estensione del ribasso si trova in area 1,842 euro.

Al rialzo, invece, un forte segnale si avrebbe con una chiusura settimanale superiore ai massimi storici. In questo caso si potrebbero raggiungere nuove vette in area 9 euro.

Prestare, quindi, molta attenzione ai livelli precedentemente indicati.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Ci sono tutti gli elementi per un ribasso del titolo RAI Way: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 31 gennaio a 5,03 euro in rialzo dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale