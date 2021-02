Ci sono tutte le credenziali per far partire Finlogic al rialzo. La società che capitalizza 43 milioni di euro, progetta, produce e distribuisce etichette in Italia e all’estero.

Prima però di spiegare perchè riteniamo che il titolo sia al’inizio di un forte rialzo, facciamo una premessa sul momento attuale.

Piazza Affari continua a puntare nel breve termine ai massimi raggiunti nel febbraio dell’anno 2020. Ma si potrebbe andare oltre, e di non poco. La nostra view infatti, è che il Ftse Mib abbia formato negli anni scorsi il bottom definitivo di ripartenza con obiettivo i massimi dell’anno 2000.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

In quanto tempo verrà colmato il gap fra le quotazioni attuali e quel livello? Dipende da diversi e disparati fattori che non vogliamo commentare ed indicare in questo report.

Finlogic (MIL:FNL) ha chiuso la seduta del 5 febbraio a quota 5,85 euro in ribasso dello 0,85% rispetto alla seduta precedente. Da inizio hanno, ha segnato il minimo a 5,50 ed il massimo a 6,25. Il titolo è stato quotato al circuito AIM di Borsa Italiana nell’anno 2017 ed è entrato in contrattazione al prezzo di 4,13.

Da quel momento ad oggi, le quotazioni si sono apprezzate del 41,64%.

Ci sono tutte le credenziali per far partire Finlogic al rialzo

Abbiamo analizzato i bilanci degli ultimi anni e letto le diverse comunicazioni societarie e non possiamo che confermare il nostro precedente giudizio: Strong Buy Long term con prezzo obiettivo di fair value in area 9,40. Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) calcolano un prezzo di 7,64 euro per azione.

Strategia di investimento

Per chi possiede già il titolo, mantenere con stop loss a 5,49 (sotto questo livello, il nostro giudizio è liquidare le posizioni ed attendere). Primo target da raggiungere in 1/3 mesi in area 7,03/7,13. Il superamento e tenuta di quest’area potrebbe portare in pochi mesi i prezzi verso l’area stimata di fair value (9,40).

Come al solito si procederà per step e di volta in volta andremo a definire i nostri target di prezzo ed i punti di inversione.