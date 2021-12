Settimana scorsa ci ponevamo la seguente domanda “e se il Ftse Mib Future fosse pronto per il rally natalizio?”

L’andamento della settimana ha confermato che i ribassisti hanno ormai esaurito la benzina e che, quindi, ci sono tutte le condizioni per una ripresa del rialzo del Ftse Mib Future. Tuttavia, non bisogna ancora abbassare la guardia in quanto ci sono ancora dei livelli chiave da abbattere per poter poi volare verso nuovi massimi annuali.

Ci sono tutte le condizioni per una ripresa del rialzo del Ftse Mib Future, ma attenzione alla chiusura di settimana prossima: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 3 dicembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 26.709 in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo del 3,04%.

Time frame giornaliero

Settimana scorsa scrivevamo

La tendenza in corso è ovviamente ribassista. Tuttavia, le sedute successive al tracollo del mercato non sono riuscite ad abbattere il forte supporto in area 25.670 (I obiettivo di prezzo). Questa tenuta è un chiaro indice di forza.

Come previsto, quindi, la tenuta del supporto ha fatto decollare le quotazioni che hanno rotto il primo ostacolo, in area 26.500, lungo il percorso rialzista che porta verso il I obiettivo di prezzo in area 28.475. Prima di raggiungere questo obiettivo, però, c’è un ulteriore ostacolo da superare e passa per area 27.200. Settimana prossima, quindi, sarà questo il livello da monitorare con attenzione.

Qualora, poi, il rialzo dovesse continuare, allora gli obiettivi successivi si trovano in area 31.775 (II obiettivo di prezzo) e 35.075 (III obiettivo di prezzo).

Solo la rottura di area 26.500 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Vista la barra di inside, nulla da aggiungere a quanto scritto settimana scorsa

Con la chiusura settimanale inferiore a 27.235 si sono create le condizioni per un ritorno in area 24.530. Su questo livello, poi, si decideranno le sorti di medio periodo del titolo. Già in passato, infatti, questo supporto ha frenato la discesa delle quotazioni e, quindi, potrebbe farlo nuovamente. In questo caso si potrebbe ripartire verso gli obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura inferiore a 24.520 metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

La chiusura di novembre è stata inferiore a 26.463 dando un segnale negativo. Tuttavia, il mese di dicembre sta dando chiari segnali di recupero. In questo caso potrebbe riprendere il percorso rialzista che ha come obiettivo massimo area 37.070.