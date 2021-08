C’è ancora una certa indecisione sui mercati internazionali ma l’analisi di alcuni swing ci fa arrivare alla seguente conclusione: ci sono tutte le condizioni per assistere a un forte allungo di RCS Media Group.

Procediamo per gradi e prima andiamo a monitorare come è messo graficamente il Ftse Mib Future.

Dopo aver raggiunto area 26.680 nei giorni scorsi, è iniziato un ritracciamento fino a 25.695, livello dal quale è iniziato un rimbalzo. Gatto morto o nuova inversione rialzista?

A noi sembra inversione rialzista ma meglio attendere conferme da una chiusura giornaliera superiore ai 26.165.

Il titolo RCS Media Group è stato inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni nel mese di novembre 2020 al prezzo di 0,548 con il giudizio Strong Buy Long term.

Il titolo (MIL:RCS) ha chiuso la seduta del 23 agosto al prezzo di 0,711 euro in rialzo dello 2,15% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,4811 ed il massimo a 0,798.

Ci sono tutte le condizioni per assistere a un forte allungo di RCS Media Group ma attenzione ai livelli da non rompere al ribasso

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value in area 0,80, ritenendo quindi gli attuali prezzi sottovalutati di circa il 12%. I nostri calcoli, invece, portano ad un prezzo obiettivo in area 1,10, riconoscendo una sottovalutazione ancora maggiore.

La nostra strategia di investimento e i livelli operativi da monitorare per i prossimi giorni/settimane

La tendenza di medio e lungo termine è rialzista. In area 0,639 come da nostro precedente report, è scattato lo stop profit per chi aveva seguito le nostre precedenti analisi e report.

Ecco il nostro consiglio

Comprare il titolo a mercato con stop loss/profit di lungo termine a 0,638. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 0,798 e poi 0,92/1,02. Supporto di breve a 0,687. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello potrebbe portare a un veloce test di 0,638.

Si procederà per step.