Una costante degli ultimi mesi per i mercati azionari sono i ritracciamenti di qualche giorno, anche di diversi punti percentuali, seguiti poi da nuovi acquisti e rialzi. Quando infatti tutto sembra perso, ecco che i segnali ribassisti rientrano in poche sedute. Cosa attendere da ora in poi?

Ci sono tutte le condizioni che fra lunedì e martedì i mercati azionari possano ritornare al rialzo. I segnali di ieri, anche se per una frazione millesimale, non hanno confermato per il momento che sia iniziata una correzione di medio periodo.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 20 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.818

Eurostoxx Future

4.152

Ftse Mib Future

25.960

S&P 500 Index

4.441,68.

La nostra previsione annuale è entrata in una fase ribassista ma al momento non abbiamo segnali di conferma in merito

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 20 agosto.

Siamo quindi in un momento nodale.

Cosa attendiamo dalla settimana del 23 agosto

Il segnale ribassista settimanale sembra sia stato negato e quindi si dovrebbe ripartire al rialzo. Lo swing atteso è il seguente:

minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di venerdì, giornata di massimo.

I livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione sono i seguenti:

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 23 agosto superiore a 15.893.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 23 agosto superiore a 4.170.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 23 agosto superiore a 25.965.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 23 agosto inferiore a 4.406,80.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Aprire Long sullo S&P 500 e rimanere Flat sugli altri indici analizzati. Siamo in attesa di sviluppi per capire se fra lunedì e martedì prossimo si ritornerà al rialzo oppure i minimi di ieri verranno rotti al ribasso, facendo iniziare così una correzione di medio periodo.

Come al solito si procederà per step.