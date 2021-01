Più volte su queste pagine abbiamo rimarcato che il tempo porta a guadagni interessanti sui mercati azionari ma il miglior modo di investire è quello di diversificare sull’indice azionario mondiale. In 10 anni, le probabilità di ottenere un rendimento intorno all’11,9% sono superiori all’80%.In una giusta ed ottimale diversificazione si può destinare una parte del proprio portafoglio ad operazioni di trading (una minima parte) ed altre, ad operazioni di lungo termine. In quest’ ultimo caso dovrebbero comprarsi solo titoli che presentano l’abbinamento fra tendenza rialzista e sottovalutazione. Proprio alla luce delle ultime settimane ravvisiamo una buona opportunità. Infatti, ci sono le condizioni per assistere ad un rialzo del 20% sul titolo Unipol. La società fornisce servizi assicurativi e bancari.

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta dell’ 11 gennaio a 4,10 in rialzo dell’1,89%, rispetto alla seduta precedente. Nel 2020 ha segnato il minimo a 2,49 ed il massimo a 5,506. Le quotazioni del titolo scendono da diversi anni, da quando nel 2002 ha segnato il massimo a 38,61. Si tornerà mai su quei livelli? Non è detto, ma ricordiamo che tutto (o niente) sui mercati potrebbe sempre capitare.

Ci sono le condizioni per assistere ad un rialzo del 20% sul titolo Unipol. Perchè?

Le raccomandazioni degli altri analisti (8 giudizi) calcolano un fair value a 5,14. I nostri calcoli invece portano a 5,26. Dopo che nell’anno 2012 il titolo ha segnato il minimo a 0,9457 ed il massimo a 5,679 le quotazioni si sono mosse in laterale all’interno di questo range di prezzi.

La nostra strategia di investimento

Comprare il titolo in apertura del 12 gennaio con stop loss di lungo termine a 3,857 ed obiettivo primo a 4,22 da raggiungere per/entro una settimana. Il superamento e successiva tenuta di questo livello farebbe “letteralmente volare” le quotazioni con un obiettivo a 4,80 entro pochi mesi.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta si indicheranno tendenza in corso, obiettivi e livelli di inversione.