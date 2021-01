Il 2021 comincia, e ricomincia la suddivisone dell’Italia in zone colorate, con forse l’aggiunta di un nuovo colore: il bianco. Mentre ogni giorno si cerca di capire cosa si può fare e cosa non si può fare, se i negozi sono aperti oppure se sono chiusi e se bar e ristoranti sono aperti, ci sono due luoghi in Italia dove il Covid 19 non c’è. Ma nemmeno un caso, nulla. Possiamo quindi definirli: “Covid 19 free”. Infatti da circa un anno a questa parte, questi due luoghi non hanno avuto nemmeno un caso positivo.

Vediamo allora quali sono e dove sono questi luoghi Covid 19 free. Stiamo parlando di Alicudi e Ginostra, che si trovano nell’arcipelago delle Eolie. Gli abitanti di queste zone hanno fatto il tampone rapido e nessuno di questi è risultato positivo al coronavirus. Il motivo si può pensare sia legato al fatto che sono delle isole delle Eolie molto piccole, con una popolazione molto bassa, cosa che in parte sicuramente è vera. Però va sottolineato che durante l’estate, soprattutto Alicudi, sono isole piene di turisti.

Certo vivere in questi posti non è assolutamente facile. Pensate che non esistono sportelli Bancomat, farmacie e forze dell’ordine, eppure sono isole abitate. Luoghi veramente immersi nella natura, alcuni dei pochi luoghi in Italia ancora rimasto intatto. Una vera isola paradiso, soprattutto ora che dopo un anno è ancora Covid 19 free.

Nel mondo ci sono altri luoghi dove apparentemente il coronavirus non è arrivato. E stiamo parlando del Turkmenistan e della Corea del Nord. Anche se si hanno alcuni dubbi in merito, come ha già spiegato l’OMS. Oltre a questi poi vi sono altre località senza virus, forse più comprensibile proprio come Alicudi e Ginostra. E stiamo parlando di alcune isole e arcipelaghi presenti nell’Oceano Pacifico.

