Se abbiamo in casa un pallet inutilizzato e siamo appassionati di vini possiamo unire le due cose e ottenere un arredo dalla praticità insperata.

Questi bancali possono anche essere acquistati con dimensioni personalizzate e con distanza tra le tavole prestabilita. Si può richiedere il trattamento per esportazione all’estero e la marcatura o l’inserimento di chiodi zincati che non si arrugginiscono in ambienti umidi.

Il pallet in legno, detto a 4 vie (durante il carico può essere inforcato da tutti e 4 i lati), è quello più indicato nella costruzione di arredi da inserire in casa.

Ci sono diversi modi per decorare un angolo della casa dedicato al vino, queste 5 soluzioni ci aiuteranno a costruire una piccola cantina personalizzata

Per tagliare le varie sezioni del bancale e ottenere le varie forme e misure da inserire nell’angolo dedicato al vino occorre una certa manualità. Se siamo bravi nell’utilizzo della sega circolare possiamo tagliare le singole sezioni che ci interessano. Questo ci eviterà di smontarlo completamente. Oppure con una sega a gattuccio possiamo smontare il pallet e ricostruire la cantinetta da zero decidendo la forma e la grandezza utili per il nostro spazio. In ogni caso, se non siamo pratici in questo genere di lavori, l’aiuto di un amico esperto ci farà comodo.

Tagliare un terzo della sezione

Tagliando un terzo della sezione si può ottenere uno scaffale da inchiodare al muro e da colorare in tono con l’ambiente circostante. Creando dei piccoli canali nella base si può ottenere una comoda soluzione per la sistemazione dei calici.

Tagliare il bancale a metà

Tagliando metà della sezione otteniamo un doppio scaffale, uno inferiore in cui conservare le bottiglie di vino e uno superiore in cui posizionare elementi decorativi a scelta.

Tagliare il bancale a metà eliminando un’asse

Tagliando il bancale a metà ed eliminando un’asse è possibile ottenere due vani che possono essere utilizzati per il vino da una parte e per i contenitori di caffè, zucchero e sale dall’altra. Nella zona bar infatti, oltre a degustare i vini, per intrattenere gli ospiti si possono preparare i caffè o i cocktail.

Tagliare alcune parti per ottenere le mensole

Se gli spazi sono limitati, la versatilità del bancale ci permette di ottenere delle piccole mensole in cui sistemare le bottiglie in posizione orizzontale. Questa tra l’altro è la corretta posizione in cui le bottiglie andrebbero tenute. Il vino a contatto con il tappo di sughero conserva l’umidità e rimane protetto dall’ossigeno che ne rovinerebbe la qualità.

Tagliare un quarto del bancale

Se dividiamo il bancale in quattro disegnando una croce nel mezzo e tagliamo un solo quadrante otteniamo una mini cantinetta da appendere in cucina e da personalizzare con scritte e decorazioni.

