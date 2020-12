Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando la temperatura atmosferica si alza tutti i cani soffrono particolarmente il caldo. Non solo quelli di grossa taglia e non solo quelli col manto più peloso. Ci sono delle razze canine che soffrono maggiormente il caldo e per questo bisogna badare alla loro salute come spieghiamo in questo articolo. Troveremo delle curiosità proprio su alcune razze che soffrono maggiormente il caldo, anche fuori stagione e tra le quali potremmo avere anche il nostro amico.

I brachicefali

Le razze che patiscono di più il caldo sono i cosiddetti brachicefali:

carlini;

pechinesi;

bulldog;

boxer.

Quando acquistiamo bulldog e boxer il consiglio dell’allevatore è molto semplice: ciotola sempre piena e di acqua fresca. Ma, se per bulldog e boxer non parliamo di sorpresa, data la mole per gli uni e l’innato movimento perpetuo per gli altri, carlini e pechinesi possono rappresentare davvero una sorpresa.

Quelli nati per stare al freddo

Ci sono delle razze canine che soffrono maggiormente il caldo e per questo bisogna badare alla loro salute, a partire dai cani di montagna. I bovari e i San Bernardo sono proprio tra questi. Aggiungiamoci anche che, per le loro dimensioni e, per l’abitudine al lavoro, tendono a sforzarsi anche col minimo aumento di temperatura. Ma, non dimentichiamo che, a soffrire particolarmente il caldo, ci sono anche i cani di qualsiasi razza, che siano in sovrappeso o abbiamo sofferenze cardiache.

Come notiamo se il nostro cane ha caldo

In questa stagione non è facile accorgersi se il nostro cane soffra realmente il caldo. È anche vero che i nostri amici amano accucciarsi in prossimità delle fonti di calore. Ma come riconoscere, invece, i sintomi di un cane accaldato fuori stagione? Solitamente con questi fatti:

fatica a deglutire;

dimostra poco appetito;

si dimostra rallentato nei movimenti;

è poco reattivo alle sollecitazioni;

vomita e presenta scariche di diarrea.

In molti di questi casi, affrettiamoci a consultare il nostro veterinario di fiducia. Potrebbe semplicemente trattarsi di un disagio di passaggio, ma anche di qualche sintomo più complesso.

Approfondimento

L’errore da non commettere mai quando usciamo in passeggiata col cane