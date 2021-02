Il servizio di carta PostePay è sicuramente tra i più utilizzati in Italia. Si tratta senza alcun dubbio di un comodissimo servizio offerto dalle Poste Italiane. E molti ne usufruiscono. Ma ci sono dei casi in cui la carta sembra non funzionare a dovere e senza apparente motivo. E, dopo qualche ora, torna a svolgere il suo lavoro senza problemi. Questo non è dovuto a un difetto della nostra carta, ma ad alcune regole che coinvolgono la PostePay Evolution. Infatti, ci sono dei casi in cui non possiamo pagare con la Postepay. Ecco quali e come comportarsi.

È mai successo che la PostePay Evolution non funzionasse senza apparente motivo?

Se è mai successo che la PostePay Evolution non funzionasse di notte, nessuna paura. Questo non è un problema dovuto alla nostra carta. Succede spesso infatti che smetta di funzionare nelle ore notturne senza apparente motivo. E il primo pensiero è ovviamente quello che ci sia qualcosa che non va nel nostro conto. In realtà non tutti sanno che il servizio non è disponibile 24 ore su 24. Dunque, in alcune fasce di orario non è possibile effettuare pagamenti online o consultare il proprio saldo sul sito.

Ecco quali sono le fasce

Per sapere gli orari in cui il servizio non è attivo, basterà consultare il prospetto informativo che si trova sul servizio. Di notte, infatti, potrebbero esserci delle fasce di orario in cui la nostra PostePay è praticamente inutilizzabile. Per esempio, dalle 2:00 alle 4:00 del secondo giorno lavorativo non si vedranno gli ultimi movimenti registrati. Inoltre, bisogna sempre controllare la messaggistica perché quando il servizio non è in funzione, ci sarà una notifica ad avvisare il possessore della carta.

