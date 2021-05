Ci sono degli alimenti che facciamo fatica a portare in tavola. Vuoi perché magari non li reputiamo abbastanza buoni, vuoi perché non pensiamo proprio ad acquistarli. Eppure, molti di questi, mangiati regolarmente, sono delle vere e proprie miniere di salute. In grado di farci risparmiare anche tanti soldi di farmacia. Tra questi alimenti troppo bistrattati, ce n’è uno che meriterebbe da solo un premio Oscar alla salute. Ci sono almeno 8 incredibili motivi per i quali dovremmo mangiare cetrioli tutti i giorni riducendo notevolmente le spese mediche. E, vivendo meglio e più a lungo. Vediamo queste caratteristiche di una pianta tipica italiana, ma troppo sottovalutata.

Un fantastico rimedio per dimagrire

Il cetriolo con la sua ricchezza di acqua e la presenza dell’acido tartarico è l’alleato numero 1 per chi vuole perdere peso, disintossicare l’organismo e pulire i reni. E, già qua, delle 8 virtù, ne abbiamo tre, che, se ci pensiamo, non solo ci fanno vivere bene, ma ci fanno pure risparmiare in prodotti specifici. Senza considerare che il cetriolo, assieme all’anguria, è il miglior diuretico naturale in circolazione. Per questo è fantastico nel prevenire la formazione dei fastidiosissimi calcoli renali.

Previene l’invecchiamento e ci mantiene giovani

Ci sono almeno 8 incredibili motivi per i quali dovremmo mangiare cetrioli tutti i giorni riducendo notevolmente le spese mediche e mantenendoci pure più giovani. Questo grazie al fatto che la presenza massiccia di flavonoidi permette di contrastare l’invecchiamento cellulare e l’avanzamento dei radicali liberi. Le nostre compagne sanno anche bene che il cetriolo, messo sulla pelle, favorisce la produzione del collagene. La sostanza che mantiene elasticizzata e giovanile la nostra pelle.

Alito sempre fresco ed equilibrio della glicemia

Se finora abbiamo visto delle proprietà per lo più conosciute, ma pur sempre fenomenali, eccone infine due che davvero pochissimi conoscono. Il cetriolo assunto tutti i giorni, o, comunque molto spesso, contribuisce a mantenere l’alito fresco e profumato. Risultati direttamente prodotti dai benefici che dicevamo prima ai nostri organi interni. Ma, attenzione che questo alimento ha pure la caratteristica di equilibrare la glicemia, permettendo al nostro organismo di assumere meglio gli zuccheri. Mettendoli a disposizione delle funzioni vitali.

