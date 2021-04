Uno studio alimentare mastodontico, durato 20 anni e che ha coinvolto più di 100.000 individui. Età compresa tra i 50 e gli 80. 60% donne e 40% uomini. Senza patologie pregresse. Ci sono almeno 3 buoni motivi e 1 rischio serio per la salute mangiando questi alimenti in eccesso: i fritti. Saranno buoni, profumati e succulenti, ma fanno male alla salute. Vediamo perché dovremmo assolutamente limitarli nella dieta quotidiana. Lo studio è stato pubblicato su The British Medical Journal e ha raccolto milioni di lettori.

100 alimenti con fritti di ogni tipo

La ricerca ha coinvolto praticamente ogni tipo di etnia presente in America: ispanici, cinesi, italiani, irlandesi, africani ed europei dell’Est. Presi in considerazione più di 100 piatti tipici a base di fritto:

pesce;

pollo;

patatine;

tortillas;

tacos;

involtini primavera;

dolci.

Praticamente presente tutto il meglio del sapore, ma tutto il peggio per la salute.

La dose di frittura quotidiana pericolosa addirittura per la vita

Ci sono almeno 3 buoni motivi e 1 rischio serio per la salute mangiando questi alimenti in eccesso, che possono aumentare la mortalità. Qui, davvero non si scherza e vediamo il perché, in questa indagine che per lunghezza temporale e numero di persone coinvolte, non ammette repliche. È emerso infatti che, mangiare una porzione di fritto al giorno comporta:

obesità;

aumento del colesterolo e dei trigliceridi;

diabete.

In più, giusto per gradire, gli individui che assumevano almeno un piatto di fritto al giorno, hanno dimostrato di anticipare la morte per problemi cardiaci nel 10% dei casi. E, comunque, in una percentuale tra il 12 e il 15%, questi soggetti mostravano problemi cardiaci.

Un dato sorprendente che riguarda l’olio della frittura

In questo panorama non propriamente idilliaco, è però emerso un dato importante. Gli italiani e gli europei che utilizzavano l’olio extravergine di oliva per la frittura, si sono dimostrati meno soggetti alle malattie. Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto sia fondamentale per la nostra salute il tipo di olio che usiamo per la frittura dei nostri alimenti.

