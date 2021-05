Nella stagione primaverile la natura rinasce così come gli animali che si svegliano dal letargo. Fra tutti, le api tornano ad impollinare i fiori e cominciano a costruire i favi. Stiamo parlando delle piccole celle dove depositano il miele prodotto, il polline ma anche le uova.

Alla base della creazione dei favi c’è la cosiddetta cera d’api che deriva dal processo di trasformazione chimica del nettare. Essa è considerata uno dei prodotti dell’alveare che contiene più proprietà e porta tanti benefici.

Per questa ragione si utilizza moltissimo in tanti settori proprio perché viene considerata una preziosa sostanza. Noi di ProiezionidiBorsa avevamo già trattato come usare la cera d’api in alcune situazioni come creare delle splendide candele profumate.

In realtà, però, ci sono 4 incredibili modi per usare la cera d’api che davvero in pochi conoscono e che faranno rimanere senza parole.

La cera d’api usata nei prodotti alimentari e nel settore artigianale

Il primo incredibile utilizzo è per realizzare opere artigianali. Infatti, per chi è un orefice, la cera d’api può essere un ottimo elemento per i modelli preparatori o direttamente per le sculture. La ragione è legata alla malleabilità della cera stessa.

Nel settore alimentare, invece, può essere utilizzata come pellicola per avvolgere gli alimenti (un esempio è il formaggio) al posto della plastica.

Oppure come additivo alimentare per donare brillantezza e lucidità ai cibi. Basta ricordare, infatti, le mele del supermercato che spesso sono molto lucide.

Fa bene alla salute e al corpo

Inoltre, fra gli incredibili utilizzi della cera d’api ricordiamo anche i benefici per il corpo e la salute. Relativamente alla cosmesi, infatti la cera d’api può essere un ottimo prodotto per il corpo trasformandola in una crema per il viso.

L’uso in questo settore dipende dalle grandi proprietà protettive e idrorepellenti che possiede. Infine, è utile sapere che la cera d’api è contenuta in alcuni prodotti in farmacia, fra i cosiddetti rimedi naturali visto le sue proprietà terapeutiche.

Infatti può essere un ottimo antidolorifico ed espettorante utilissimo nel caso di asma, bronchiti, gengive infiammate e raffreddori.

Ecco, quindi, che ci sono 4 incredibili modi per usare la cera d’api che davvero in pochi conoscono e che faranno rimanere senza parole.